Immendorfs Coach „fliegt ein“ Kirchberg will Sieg landen, Schenk landet auf dem Hahn Mirko Bernd 06.11.2026, 15:00 Uhr

i In der vergangenen Saison trafen sich Kirchberg und Immendorf Ende November. Auf dem verschneiten Kirchberger Kunstrasen gewannen die Hunsrücker 3:1, Nico Wilki (in Gelb, vorne) traf zum 1:0, Immendorfs Keeper Kilian Metzgeroth musste dreimal hinter sich greifen. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es wieder in Kirchberg gegeneinander, Schnee ist nicht gemeldet. Dennis Irmiter

Für den TuS Kirchberg geht es im Rheinlandliga-Heimspiel gegen den TuS Immendorf um den Klassenverbleib. Vergangene Saison war das noch für beide Klubs so, aber die Gäste spielen diese Runde in anderen Sphären.

Um 13.20 Uhr wird Marvin Schenk am Sonntag auf dem Flughafen Hahn landen. Dann geht es flugs ins Taxi, damit der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf gegen 14 Uhr in Kirchberg sein kann. Dort wird um 15.30 Uhr das Duell zwischen dem Tabellenvorletzten aus dem Hunsrück und dem Vierten angepfiffen.







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