Für den TuS Kirchberg geht es im Rheinlandliga-Heimspiel gegen den TuS Immendorf um den Klassenverbleib. Vergangene Saison war das noch für beide Klubs so, aber die Gäste spielen diese Runde in anderen Sphären.
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Um 13.20 Uhr wird Marvin Schenk am Sonntag auf dem Flughafen Hahn landen. Dann geht es flugs ins Taxi, damit der Trainer des Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf gegen 14 Uhr in Kirchberg sein kann. Dort wird um 15.30 Uhr das Duell zwischen dem Tabellenvorletzten aus dem Hunsrück und dem Vierten angepfiffen.