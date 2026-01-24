1:1-Test der Rheinlandligisten Kirchberg und Mülheim-Kärlich sind mit Remis zufrieden Mirko Bernd 24.01.2026, 20:07 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Rheinlandliga haben sich erst einmal gegenübergestanden, aber einen Test gegeneinander absolvierten der TuS Kirchberg und die SG 2000 Mülheim-Kärlich dennoch. Mit dem 1:1 konnte die befreundeten Trainer leben.

Ein gutes Testspiel lieferten sich die beiden Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg und SG 2000 Mülheim-Kärlich, am Ende stand ein 1:1 (1:0), mit dem beide Seiten leben konnten, hatten sie doch viel ausprobiert. In der Liga haben sich der TuS und die SG erst einmal gegenübergestanden beim 3:2 für die SG Ende Oktober, am 26.







Artikel teilen

Artikel teilen