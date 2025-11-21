Wichtiges Duell im Hunsrück Kirchberg und Immendorf trennt nur ein Pünktchen 21.11.2025, 14:00 Uhr

i Bis Kirchbergs spielender "Co" Yannik Kerzan (in Gelb) wieder einen Gegner aus dem Weg räumen kann, wird es wohl noch dauern, er hat wie André Spengler einen Achillessehnenanriss, könnte aber nach der Winterpause wieder dabei sein. Heinz-Werner Lamberz

Den TuS Kirchberg (Platz 11) und den TuS Immendorf (Platz 14) trennt in der Tabelle die kleinstmögliche Differenz: ein Punkt. Damit ist klar, dass es am Sonntag in Kirchberg am letzten Spieltag der Rheinlandliga-Hinrunde um ein bisschen was geht.

Ein Punkt nur trennt den TuS Kirchberg und den TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga. Kirchberg steht mit 18 Punkten auf Platz 11, Immendorf mit 17 Zählern auf Rang 14. Allein diese Zahlen zeigen, dass es sich nicht gerade um eine unwichtige Partie handelt, die am Sonntag um 15.







Artikel teilen

Artikel teilen