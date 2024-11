Erfolglosigkeit als Grund Kirchberg trennt sich von Trainer Thorsten Haubst 19.11.2024, 16:52 Uhr

i Hat viel probiert, jedoch letztlich ohne Erfolg: Thorsten Haubst, von dem sich der TuS Kirchberg nun trennte. Dennis Irmiter

Das deftige 0:5 bei der SG Vordereifel war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat beim abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten TuS Kirchberg. Als Konsequenz musste Trainer Thorsten Haubst gehen. Der war erst seit Sommer da.

Das 0:5 des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag bei der SG Vordereifel war das letzte Spiel für Thorsten Haubst als Trainer der abstiegsgefährdeten Hunsrücker. Kirchbergs Sportlicher Leiter Christian Schneider war es, der Haubst die nicht so frohe Botschaft rund einen Monat vor Weihnachten überbrachte.

