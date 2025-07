Hinter dem TuS Kirchberg liegt eine spannende und durchwachsene Saison, in der lange nicht klar war, ob sie in einer weiteren in der Rheinlandliga enden würde. Aber das tat sie, weil Interimscoach Artem Sagel (nun wieder in der sportlichen Leitung) mit seiner unaufgeregten und akribischen Art gerade nach der Winterpause mit seiner Elf einen guten Weg einschlug, der auf Tabellenplatz elf mit 43 Punkten endete. Auch diese Saison wird spannend beim TuS: Denn mit dem vom FC Karbach gekommenen Selim Denguezli nimmt ein Trainer-Neuling auf der Kirchberger Bank Platz. Es ist die erste Trainerstelle des 32-Jährigen nach 13 Jahren als Spieler im Vorderhunsrück, auf dem Feld stehen wird er nicht mehr. Aber Denguezli ist nicht die einzige spannende Personalie am Wasserturm.

Der Neue freut sich auf die komplett neue Aufgabe: „Es ist schon eine Umstellung, gerade die erste Woche war sehr intensiv, die Jungs haben das aber wahrscheinlich gar nicht so empfunden. Aber ich komme von Einheit zu Einheit besser rein, ich bin auch von Artem Sagel und Christian Schneider gut vorbereitet worden und es stand ja schon früh fest, dass ich das machen werde, deswegen konnte ich mich auch gut vorbereiten.“ Was für eine Art Trainer er sein will, darüber hat sich Denguezli noch nicht die großen Gedanken gemacht: „Es wäre vermessen, da jetzt schon das große Selbstbild zu haben. Ich denke, das entwickelt sich, ich will authentisch sein, nah an der Mannschaft. Ich probiere, ein Trainer zu sein, wie ich ihn mir als Spieler vorgestellt habe, ohne zu glauben, der zu sein, den alle haben wollen.“

Daum wird lange fehlen, Heimer übernimmt Binde

Wie er es systematisch und taktisch angehen wird, umschreibt Denguezli so: „Man merkt natürlich, dass die Mannschaft Fußball spielen will, Kirchberg hat einen natürlichen Offensivdrang. Beim System will ich mich festlegen, aber man merkt, dass sich die Jungs mit der Viererkette wohlfühlen, davor kann man es sehr flexibel halten. Kirchberg will gepflegten, offensiven Fußball spielen. Dabei geht es darum, nicht zu vergessen, gegen den Ball zu arbeiten. Denn die meisten Angriffe enden ja nicht mit einem Tor, sondern mit einem Ballverlust.“

Stichwort Verlust: Das ist ganz sicher der wegen einer Knieverletzung fehlende Kapitän Florian Daum, der trotz der Probleme vergangene Saison noch 15 Tore schoss. „Bei Flo ist noch sehr unklar, wie es weitergeht. Er lässt sich an einem Knie operieren, hat aber an beiden Knien Probleme. Leider wird das dieses Jahr sicherlich nichts mehr, aber er ist Ur-Kirchberger und gehört natürlich zum Team“, sagt Denguezli. Die Binde wird Jonas Heimer übernehmen, ein anderer Ur-Kirchberger und Unterschiedsspieler beim TuS. Im Gegensatz zu Daum ist mit Yannik Kerzan ein wichtiger und zentraler Akteur nach Knieproblemen zurück, er wird die Rolle als Co-Trainer wieder nicht nur von außen, sondern auch auf dem Feld ausfüllen können. „Wir sind viel und gut im Austausch, es war mir wichtig, jemand zu haben, der schon im Verein war und vieles kennt“, sagt Denguezli.

Drei externe Neue, Spengler nur noch Spieler

Drei externe Neue hat der TuS geholt mit André Spengler von A-Ligist SG Ober Kostenz/Kappel, Nico Wilki von Bezirksligist SG Mörschbach und Tjark Klein vom Bezirksliga-Absteiger TuS Rheinböllen. Besonders die Personalie Spengler ist spannend, denn der 31-jährige Linksfuß war bereits Spielertrainer, entschied sich aber nun, als reiner Spieler noch mal anzugreifen. Denguezli über Spengler: „Ich kannte ihn ja, aber wir haben nicht viel gegeneinander gespielt. André ist für mich irgendwo eine Überraschung, er ist körperlich topfit, das ist ja die beste Voraussetzung. Er gibt viel Kommandos, redet viel, hat schnell seine Rolle gefunden und ist eine echte Verstärkung.“ Stürmer Wilki war „ruckzuck integriert und ist ein Typ, den es so nicht mehr oft gibt mit seiner körperlichen Präsenz“, sagt Denguezli. Klein traut er auch etwas zu, „er ist mega engagiert und sehr fit und kann in vielen Situationen helfen“.

Bleiben noch die fünf Jungspunde Tim Fothen, er kam aus der A-Jugend TuS Koblenz, spielte davor beim JFV Rhein-Hunsrück, der mit dem TuS Kirchberg kooperiert – und aus dieser Jugend kommen Dennis Donath, Julius Weiß, Kevin Engelmann und Louis Wilki, der jüngere Bruder von Nico Wilki. Denguezli sieht sie nicht als „Lehrlinge“, im Gegenteil: „Dennis hat momentan mit dem Knie Probleme, aber alle werden sich nicht hinten anstellen mit dem Stempel Jugendspieler. Sie werden viel Spielzeit kriegen, ich habe keinerlei Probleme, sie Rheinlandliga spielen zu lassen, sie kämpfen wie alle anderen um die Plätze.“ Der neue Coach kann sich gut vorstellen, dass der eine oder andere zum Start in der ersten Elf stehen wird. Dieser Start wird beim VfB Linz stattfinden. Und soll der Start in eine „sorgenfreie Saison“ (Denguezli) werden.

Kader  TuS Kirchberg

Zugänge: Nico Wilki (SG Mörschbach), André Spengler (SG Ober Kostenz), Tjark Klein (TuS Rheinböllen), Tim Fothen (A-Jugend TuS Koblenz), Dennis Donath, Julius Weiß, Louis Wilki, Kevin Engelmann (alle eigene Jugend).

Abgänge: Marco Krenn (SV Laubach) Johannes Kappel, Matthias Haubst (beide FV Morbach), Lukas Gohres (SG Soonwald/Stromberg).

Kader, Tor: Tizian Christ, Tim Buchholz.

Abwehr: Danny Weber, Jannik Rode, Tim Fothen, Maximilian Jannasch, Silas Wilbert, Tim Reifenschneider, Julius Weiß, Süleyman Özer, Dennis Donath.

Mittelfeld: Yannik Kerzan, Niklas Schneider, Kevin Engelmann, Dennis Schröder, Jonas Heimer, André Spengler, Tim Müller, Louis Wilki, Fabian Brunk.

Angriff: Florian Daum, Nico Wilki, Jannik Auler, Tjark Klein, Casian Samoila, Erik Milz, Torsten Resch.

Trainer: Selim Denguezli.

Saisonziel: Platzierung im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Favoriten: Rot-Weiss Wittlich, SG Mülheim-Kärlich, Ahrweiler BC.

Prognose: Kirchberg bekommt keine Probleme

Neuer Trainer – und nach einer doch durchwachsenen Runde die alte Klasse mit der Rheinlandliga. Klar ist: Unter Artem Sagel als Nachfolger von Thorsten Haubst hat der TuS gezeigt, dass er ins Verbandsoberhaus gehört. Nun ist es am Ex-Karbacher Selim Denguezli, die Kirchberger weiter zu stabilisieren – und dabei auch neue Impulse am Wasserturm zu setzen. Der Neue wird das hinbekommen, auch wenn Torjäger und Kapitän Flo Daum lange fehlen wird. Aber mit der Rückkehr von Yannik Kerzan oder mit Zugang André Spengler, der auf dem Platz den Ton nicht nur fußballerisch mitangeben kann, sowie einigen talentierten Nachwuchsakteuren, wird Kirchberg die gewünschte sorgenfreie Runde spielen und am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz landen – zwischen Platz 5 und 9 ist viel möglich in der Rheinlandliga.