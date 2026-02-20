Der TuS Kirchberg startet mit einem Heimspiel in die restliche Rheinlandliga-Runde. Das sollte er nach Möglichkeit gewinnen, um nicht hinten reinzurutschen. Allerdings ist der Gegner mit Eintracht Trier II nicht ohne.
Auch wenn der Kunstrasen am Wasserturm unter der Woche ab und an mal schneegepudert war, wird es keine Probleme mit der Austragung der ersten Partie nach der Winterpause für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg geben. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist Aufsteiger Eintracht Trier II zu Gast, es ist die Partie des Tabellenelften gegen den -sechsten – und damit für die Gastgeber mit Blick aufs Klassement um einiges wichtiger als für die Gäste.