Eintracht Trier II ist zu Gast Kirchberg startet mit gutem Gefühl aus der Winterpause Mirko Bernd 20.02.2026, 14:33 Uhr

i Er ist einer der jungen Dauerbrenner beim TuS, aber Kirchbergs Tim Fothen (in Gelb) verpasst den Start nach der Winterpause, so wie er auch das letzte Spiel davor am 6. Dezember 2025 verpasst hatte. Damals kam er beim 1:2 in Zerf bei der SG Hochwald wegen einer Fußverletzung nicht zum Einsatz, am Sonntag daheim gegen Eintracht Trier II fehlt er wegen einer Leistenverletzung. In allen anderen Pflichspielen stand der 19-Jährige auf dem Feld, neunmal über 90 Minuten wie hier beim 0:2 gegen Ahrweiler um Torjäger Almir Porca (rechts). PHOTO MOMENTS - DENNIS IRMITER

Der TuS Kirchberg startet mit einem Heimspiel in die restliche Rheinlandliga-Runde. Das sollte er nach Möglichkeit gewinnen, um nicht hinten reinzurutschen. Allerdings ist der Gegner mit Eintracht Trier II nicht ohne.

Auch wenn der Kunstrasen am Wasserturm unter der Woche ab und an mal schneegepudert war, wird es keine Probleme mit der Austragung der ersten Partie nach der Winterpause für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg geben. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist Aufsteiger Eintracht Trier II zu Gast, es ist die Partie des Tabellenelften gegen den -sechsten – und damit für die Gastgeber mit Blick aufs Klassement um einiges wichtiger als für die Gäste.







