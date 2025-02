2:1-Sieg bei Hochwald Kirchberg setzt dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf Andreas Arens 23.02.2025, 12:10 Uhr

i Jubel beim TuS Kirchberg: Durch den 2:1-Sieg gegen Hochwald hat die Mannschaft von Artem Sagel den Anschluss an die Nichtabstiegsränge in der Rheinlandliga hergestellt. Andreas Arens

Fußball-Rheinlandliga: Die Mannschaft von Trainer Artem Sagel überrascht und siegt beim Spitzenteam SG Hochwald. Einer der Garanten für den 2:1-Erfolg in Zerf war ein Akteur, der zum allerersten Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommen war.

Er spielte fast so, als ob er nie weg gewesen wäre – und trug seinen Teil dazu bei, dass der TuS Kirchberg gleich in seinem ersten Rheinlandligaspiel nach der Winterpause mit dem 2:1 (1:0) bei der bisherigen Rangzweiten SG Hochwald ein dickes Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg setzte: Dennis Schröder feierte am Samstagnachmittag ein gelungenes Comeback.

