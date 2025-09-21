TuS siegt 3:0 gegen Mendig Kirchberg schwingt sich immer mehr zur Heimmacht auf Sascha Wetzlar 21.09.2025, 21:06 Uhr

i Lange spielte Kirchbergs Erik Milz (in Gelb) nicht sonderlich auffällig, aber dann war er zweimal zur Stelle und traf zum 2:0 und 3:0 gegen Mendig um Pascal Thelen. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der TuS Kirchberg hat auch sein viertes Heimspiel gewonnen. Der Hunsrücker Rheinlandligist besiegte Eintracht Mendig mit 3:0 und schwingt sich auf heimischen Kunstrasen offenbar wieder zu einer Macht auf.

Viertes Heimspiel, vierter Sieg: Der TuS Kirchberg schwingt sich zu einer kleinen Heimmacht auf. In der Fußball-Rheinlandliga bezwang man auch Aufsteiger SV Eintracht Mendig sicher mit 3:0 (1:0). Vermeintlich sicher – denn Kirchberg gab ein Muster an Effizienz ab, nutzte drei seiner fünf Chancen zu Toren und war mit den Treffern auch jedes Mal zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle.







Artikel teilen

Artikel teilen