Der TuS Kirchberg hat auch sein viertes Heimspiel gewonnen. Der Hunsrücker Rheinlandligist besiegte Eintracht Mendig mit 3:0 und schwingt sich auf heimischen Kunstrasen offenbar wieder zu einer Macht auf.
Lesezeit 3 Minuten
Viertes Heimspiel, vierter Sieg: Der TuS Kirchberg schwingt sich zu einer kleinen Heimmacht auf. In der Fußball-Rheinlandliga bezwang man auch Aufsteiger SV Eintracht Mendig sicher mit 3:0 (1:0). Vermeintlich sicher – denn Kirchberg gab ein Muster an Effizienz ab, nutzte drei seiner fünf Chancen zu Toren und war mit den Treffern auch jedes Mal zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle.