Fünffachwechsel in der Pause Kirchberg schlägt Andernach, Kossmann sorgt für Novum Mirko Bernd 08.03.2026, 19:42 Uhr

i Kirchbergs Youngster Enrico Geiß (in Gelb) entwischte den Andernachern um Drinor Demiraj in der ersten Hälfte ein ums andere Mal und war an allen drei TuS-Toren beteiligt. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der TuS Kirchberg gehört zu den Gewinnern des Rheinlandliga-Spieltags. Mit dem 3:0 gegen den Achten SG 99 Andernach ging es hoch bis auf Platz zehn. Andernachs Coach sorgte derweil für ein Novum.

Wenn du die Abstiegsränge im Nacken hast und unbedingt einen Heimsieg brauchst, um dich von ihnen zu entfernen, dann wünschst du dir in der Regel einen Gegner, der irgendwo im Nirgendwo steht und es dir nicht ganz so schwer macht. Den hat der TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga mit der SG 99 Andernach bekommen und sich mit dem 3:0 (3:0)-Heimsieg auf den zehnten Tabellenplatz (25 Punkte) gehievt.







