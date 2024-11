Der TuS Kirchberg steht vor einer der schwersten, wenn nicht der schwersten Auswärtsaufgaben in der Fußball-Rheinlandliga: Am Sonntag um 15 Uhr geht es zu Rot-Weiss Wittlich, der sechs von sieben Heimspielen in dieser Saison gewonnen hat. Aber: Das einzige verlorene Spiel ist erst eine Woche her.