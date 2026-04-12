Für den TuS Kirchberg rückt der Rheinlandliga-Klassenerhalt auch theoretisch viel näher, für die SG Arzfeld ist das Thema sowieso schon fast durch. Da spielte das 0:3 am Wasserturm keine große Rolle mehr, für die Gastgeber allerdings schon.
Lesezeit 3 Minuten
Große Erleichterung im Kirchberger Lager – der heimische TuS gewann am 28. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga mit 3:0 (2:0) gegen die so gut wie abgestiegene SG Arzfeld/Daleiden/Dasberg-Dahnen und holte damit weitere wichtige Punkte im engen Abstiegskampf.