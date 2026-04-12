TuS kann nach 3:0 aufatmen Kirchberg nutzt gegen Arzfeld verrückte fünf Minuten Werner Wegendt 12.04.2026, 20:00 Uhr

i Wichtiges 2:0 für Kirchberg: Tim Müller (vorne) und Jannik Rode bejubeln das 2:0 für den TuS kurz vor der Pause. Nach 90 Minuten hieß es 3:0 gegen Arzfeld. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Für den TuS Kirchberg rückt der Rheinlandliga-Klassenerhalt auch theoretisch viel näher, für die SG Arzfeld ist das Thema sowieso schon fast durch. Da spielte das 0:3 am Wasserturm keine große Rolle mehr, für die Gastgeber allerdings schon.

Große Erleichterung im Kirchberger Lager – der heimische TuS gewann am 28. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga mit 3:0 (2:0) gegen die so gut wie abgestiegene SG Arzfeld/Daleiden/Dasberg-Dahnen und holte damit weitere wichtige Punkte im engen Abstiegskampf.







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