Englische Woche endet für EGC
Kirchberg kommt ausgeruht, aber gewarnt nach Wirges
Der Wirgeser Führungsspieler Marian Kneuper, der zu Saisonbeginn verletzt war, ist wieder an Bord und hatte mit seiner Elf am Mittwoch Hendrik Hillen und die SG Mülheim-Kärlich im Griff. Ob das dem 37-Jährigen mit der jungen EGC-Elf auch am Samstag gegen Kirchberg gelingt?
René Weiss

Es spricht alles für eine enge Geschichte am Samstag in Wirges, wenn der stark gestartete Aufsteiger nach dem 4:0 über Mülheim-Kärlich die ebenfalls gut in die Puschen gekommenen Kirchberger in der Rheinlandliga empfängt.

Nach dem fulminanten 4:0 am Mittwoch daheim gegen den Dritten Mülheim-Kärlich geht es für den Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges mit dem Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr au dem Kunstrasen neben dem Theodor-Heuss-Stadion weiter, zu Gast ist der TuS Kirchberg, der als Fünfter mit einem Punkt Vorsprung (14 zu 13) auf den Aufsteiger in den Westerwald kommt.

