Englische Woche endet für EGC Kirchberg kommt ausgeruht, aber gewarnt nach Wirges 26.09.2025, 08:00 Uhr

i Der Wirgeser Führungsspieler Marian Kneuper, der zu Saisonbeginn verletzt war, ist wieder an Bord und hatte mit seiner Elf am Mittwoch Hendrik Hillen und die SG Mülheim-Kärlich im Griff. Ob das dem 37-Jährigen mit der jungen EGC-Elf auch am Samstag gegen Kirchberg gelingt? René Weiss

Es spricht alles für eine enge Geschichte am Samstag in Wirges, wenn der stark gestartete Aufsteiger nach dem 4:0 über Mülheim-Kärlich die ebenfalls gut in die Puschen gekommenen Kirchberger in der Rheinlandliga empfängt.

Nach dem fulminanten 4:0 am Mittwoch daheim gegen den Dritten Mülheim-Kärlich geht es für den Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges mit dem Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr au dem Kunstrasen neben dem Theodor-Heuss-Stadion weiter, zu Gast ist der TuS Kirchberg, der als Fünfter mit einem Punkt Vorsprung (14 zu 13) auf den Aufsteiger in den Westerwald kommt.







