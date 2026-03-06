TuS mit Druck gegen die SG 99 Kirchberg ist nicht der Andernacher Lieblingsgegner Mirko Bernd 06.03.2026, 14:15 Uhr

i Im Hinspiel holte der TuS Kirchberg um Kapitän Jonas Heimer (links, in Gelb) in Andernach einen seiner beiden Auswärtspunkte in dieser Saison, am Sonntag im Rückspiel muss der TuS aufgrund seiner Schwäche in der Fremde eigentlich einen Dreier einfahren. Das wollen die Andernacher um Leon Schmitz (links) vermeiden, Schmitz ist nach einer Gehirnerschütterung wieder dabei. Gar nicht mehr dabei bei den Gästen ist Tim Esten (rechts), der Angreifer (neun Tore) wechselte im Winter bekanntlich zum Oberligisten Rot-Weiss Koblenz. Jörg Niebergall

Die Auswärtsschwäche macht dem TuS Kirchberg zu schaffen und setzt den Hunsrücker Rheinlandligisten zu Hause immer mehr unter Druck. Auch gegen die SG 99 Andernach, die im Prinzip befreit aufspielen kann.

Dass sich Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg in guter Gesellschaft befindet, macht die Sache nicht besser. Die Rede ist von der Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Zwei magere Pünktchen holten die Kirchberger erst auswärts, einen davon bei der SG 99 Andernach, die am Sonntag um 15.







Artikel teilen

Artikel teilen