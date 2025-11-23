3:1 gegen den TuS Immendorf Kirchberg ist in der Kälte lange das heißere Team Werner Wegendt 23.11.2025, 20:08 Uhr

i Innenverteidiger Jannick Rode (in Gelb) hatte mit dem TuS Kirchberg meist alles im Griff gegen den TuS Immendorf um Robin Reichert. Auch als es zwischendrin schneite beim 3:1-Sieg der Hunsrücker. DENNIS IRMITER PHOTO-MOMENTS. Photo-Moments by Dennis Irmiter

In der Rheinlandliga feiert der TuS Kirchberg nach sechs sieglosen Spielen einen kleinen Befreiungsschlag: Der verdiente 3:1-Erfolg gegen den TuS Immendorf bringt zudem Luft nach unten für die Hunsrücker.

Nach sechs sieglosen Spielen mit nur einem Punkt auf der Habenseite gelang dem TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga ein wichtiger 3:1-Heimsieg gegen den Namensvetter aus Immendorf. „Gerade aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir spielerisch überlegen waren, ein verdienter Sieg“, befand Trainer Selim Denguezli.







