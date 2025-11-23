Kirchberg ist in der Kälte lange das heißere Team

In der Rheinlandliga feiert der TuS Kirchberg nach sechs sieglosen Spielen einen kleinen Befreiungsschlag: Der verdiente 3:1-Erfolg gegen den TuS Immendorf bringt zudem Luft nach unten für die Hunsrücker.
Nach sechs sieglosen Spielen mit nur einem Punkt auf der Habenseite gelang dem TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga ein wichtiger 3:1-Heimsieg gegen den Namensvetter aus Immendorf. „Gerade aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir spielerisch überlegen waren, ein verdienter Sieg“, befand Trainer Selim Denguezli.