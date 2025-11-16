Gebeutelter TuS wehrt sich gut Kirchberg geht früh in Führung beim 2:4 in Wittlich 16.11.2025, 20:56 Uhr

i Jannick Rode (in Gelb) war einer der stärksten Kirchberger beim 2:4 in Wittlich, der Innenverteidiger führte und gewann viele Zweikämpfe, hier gegen den Wittlicher Anton Moroz. Natalie Plein

Dass der TuS Kirchberg seinen ersten Auswärtssieg in dieser Rheinlandliga-Saison ausgerechnet bei Rot-Weiss Wittlich holen würde, war sehr unwahrscheinlich. Und es kam auch nicht so beim 2:4, obwohl der TuS ganz früh in Führung ging.

Der TuS Kirchberg wurde zum Steigbügelhalter für den neuen und nun alleinigen Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga. Dabei machten es die personell arg gebeutelten Hunsrücker bei Rot-Weiss Wittlich gar nicht mal schlecht, hatten aber beim 2:4 (1:3), vor allem, was die Qualität im Strafraum und um ihr herum angeht, klar das Nachsehen gegen die Wittlicher (acht Siege in acht Heimspielen).







