Der TuS Kirchberg hat in der Fußball-Rheinlandliga durch einen 4:0 (1:0)-Sieg über die SG 99 Andernach drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib geholt. „Es war gerade in der ersten Halbzeit mit Sicherheit kein gutklassiges Spiel, aber in unserer Situation zählt das Ergebnis“, sagte Kirchbergs Trainer Artem Sagel. Der Druck, den die Hunsrücker im Tabellenkeller spüren, haben die Andernacher schon längst nicht mehr. Das schlug genauso wie schon am Mittwoch in Linz (2:7) in eine in vielen Aktionen zu lasche Einstellung um. „Wir haben sicherlich auch von Andernachern Fehlern profitiert, aber das gehört im Fußball dazu“, ergänzte Sagel.

Torjäger Nilas Wambach in ungewohnter Rolle auf der Bank

Die erste Möglichkeit ging auf das Konto der Gäste. Gian Luca Dolon brachte den Ball frei vor dem Tor stehend nach Marius Wingenbachs Hereingabe nicht auf den Kasten (13.). „Wir hätten führen müssen“, kommentierte Gästetrainer Kim Kosmann. Der hatte mit seiner Anfangsformation für mehrere Überraschungen gesorgt. Der im Sommer nach Engers wechselnde Nils Wambach saß zunächst nur auf der Bank („Wir müssen schließlich auch in Zukunft ohne Nils zurechtkommen“), und in Ermangelung anderer nomineller Spitzen bildeten der etatmäßige Zehner Dolon und Sechser Filip Reintges die Doppelspitze.

Durch ihre offensiven Positionen büßte das Mittelfeld an Kreativität ein. Nach den sieben Gegentreffern in Linz kehrte Kossmann in der Abwehr von einer Fünfer- zur Viererkette zurück, die vor allem auf der linken Seite mit Benjamin Saftig und Noah Wilbert reichlich auf die Probe gestellt wurde. Immer wieder versuchte es der TuS mit langen Bällen von Jannick Rode auf Lukas Gohres. Gohres stand zunächst wiederholt im Abseits, beim 1:0 gab es durch die Schiedsrichter jedoch nichts auszusetzen. Nach einem Gohres-Solo gegen Saftig und Drilon Demiraj verwertete Jannik Auler die Vorlage zum 1:0 (41.).

Debütant Kevin Engelmann trifft mit erstem Ballkontakt

Es blieb die letzte nennenswerte Aktion von Gohres. Bei einem eigenen Foulspiel im Mittelfeld zog er sich eine Blessur zu, die kurz nach der Pause zur Auswechslung führte. Florian Daum, der beim Aufwärmen wegen eines dicken Knies spürte, dass es nicht für die Startelf reicht, kam und erhöhte nur eine Minute später auf 2:0 (54.). Casian Samoila hatte Andernachs Ersatztorwart Dominik Klein unter Druck gesetzt und dessen Fehlpass provoziert. Klein war nach 39 Minuten für den am Nacken angeschlagenen Luca Jordi Bolz gekommen. Die fehlende Spielpraxis machte sich bei Klein bemerkbar.

Die Gäste kamen im zweiten Abschnitt kaum noch gefährlich zum Abschluss. Wenn überhaupt, sorgte ein Flachschuss von Marius Wingenbach für einen Hauch von Torgefahr (77.). Andernach, inzwischen mit Wambach auf dem Platz, hoffte auf ein spätes Comeback, doch das hatte sich spätestens erledigt, als Samoila nach einem Doppelpass im Zentrum leichtes Spiel hatte und auf 3:0 stellte (82.). Auch der eingewechselte A-Junior und Debütant Kevin Engelmann erfuhr bei seinem ersten Ballkontakt, der prompt zum 4:0 (86.) führte, kaum noch Gegenwehr. Nach Daums 2:0 war es bereits das zweite Kirchberger Jokertor. „Wir haben heute wieder gesehen, dass andere da sind, wenn wir wechseln müssen. Wir brauchten heute diese Rotation“, so Trainer Sagel.

Man spürte, dass es für uns nicht mehr um viel geht.

Andernachs Trainer Kim Kossmann

Rund zwei Monate läuft die Saison noch. „Es würde mir keinen Spaß machen, es so lange so laufen zu lassen wie heute. Man spürte, dass es für uns nicht mehr um viel geht. Eine Situation, die wir aus den vergangenen Jahren nicht kennen. Wenn wir den Druck brauchen, um erfolgreich zu sein, dann machen wir ihn uns eben selbst“, will Andernachs Trainer Kossmann in einer Woche im Heimspiel gegen den VfB Wissen wieder ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. Kirchberg verbesserte sich in der Tabelle auf den viertletzten Tabellenplatz 15. Mit dem Fünftletzten Trier-Tarforst ist man nun punktgleich. Vier Mannschaften steigen am Saisonende ab. Am Samstag (16 Uhr) fährt Kirchberg zum Schlusslicht SG Malberg.

TuS Kirchberg – SG 99 Andernach 4:0 (1:0)

Kirchberg: Christ – Özer (85. Engelmann), Rode, Reifenschneider, Weber (85. Weiß) – Gohres (52. F. Daum), Samoila, Schneider (23. Milz), J. Heimer – Müller, J. Auler (75. Jannasch).

Andernach: Bolz (39. Klein) – Schiffers, Schmitz, Wilbert (61. Weidenbach) – Neunheuser (83. Regehr), Demiraj (61. Wambach) – Wingenbach, Seker (61. Herbst) – Reintges, Dolon.

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Leiwen-Köwerich).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 J. Auler (41.), 2:0 F. Daum (54.), 3:0 Samoila (82.), 4:0 Engelmann (86.).