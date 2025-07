Die Spielpläne in der Fußball-Rheinlandliga und in der Bezirksliga Mitte sind veröffentlicht: Los geht’s am Wochenende 8. bis 10. August.

Rheinlandliga: Das Eröffnungsmatch am 8. August bestreiten der VfB Wissen und der Ahrweiler BC. Der SV Laubach steigt am 9. August mit dem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald in Hentern ein. Am 10. August steht für den TuS Kirchberg das erste Spiel an beim VfB Linz. Eine Woche später hat Kirchberg am Samstag, 16. August, sein erstes Heimspiel gegen Hochwald. Laubach hat einen Tag später das erste Mal Heimrecht gegen Aufsteiger Eintracht Trier II. Interessant: Die Kirchberger spielen immer eine Woche später gegen den Laubacher Kontrahenten in der Woche zuvor. Zum direkten Duell Kirchberg gegen Laubach kommt es zum ersten Mal am 2. November am 14. Spieltag im Hunsrück. Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet im Verbandsoberhaus am 6./7. Dezember statt.

Bezirksliga Mitte: In der Bezirksliga Mitte geht es nach dem vorläufigen Spielplan am Samstag, 9. August, mit der Partie TuS Mayen gegen Rückkehrer SG Westum los. Sonntags am ersten Spieltag hat die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen Heimrecht gegen Aufsteiger SG Augst Eitelborn. Der FC Emmelshausen-Karbach II trifft am gleichen Tag auf den TuS Oberwinter. Bezirksliga-Rückkehrer SG Viertäler Oberwesel muss am ersten Spieltag zum SV Oberzissen. Am zweiten Spieltag fährt Mörschbach am 16. August zum FC Metternich, Emmelshausen-Karbach II muss einen Tag später nach Westum, Viertäler Oberwesel empfängt am 17. August den SV Weitersburg. Die Rhein-Hunsrücker Derbys in der Hinrunde: Viertäler Oberwesel gegen Mörschbach am sechsten Spieltag (14. September), Emmelshausen-Karbach II gegen Mörschbach am achten Spieltag (28. September) und Viertäler Oberwesel gegen Emmelshausen-Karbach II am 15. und letzten Hinrundenspieltag (16. November). Der letzte Spieltag in 2025 findet am 30. November in der Bezirksliga Mitte statt.