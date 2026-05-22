VfB Wissen gegen SG Arzfeld
Kill wünscht sich letzten Sieg für Wolfgang Leidig
Für den VfB Wissen um Interinmstrainer Sascha Kill (rechts) steht das letzte Spiel an, es geht gegen die SG Arzfeld. Torwart Luk
Für den VfB Wissen um Interinmstrainer Sascha Kill (rechts) steht das letzte Spiel an, es geht gegen die SG Arzfeld. Torwart Lukas Litschel (Mitte) muss dann weiter zuschauen, er laboriert an einem Muskelfaserriss. Das letzte Spiel als Co-Trainer ist es auf alle Fälle für Wolfgang Leidig (links), Kill würde sich für ihn noch einmal einen Sieg wünschen.
Jörg Niebergall

Der VfB Wissen wird kommende Saison in der Bezirksliga Ost spielen, das steht schon länger fest. Dennoch könnte er zumindest mit einem kleinen Erfolgserlebnis die Rheinlandliga verlassen – und nicht Letzter werden.

Lesezeit 2 Minuten
Für den VfB Wissen endet eine Saison zum Vergessen in der Fußball-Rheinlandliga. Was aber zumindest noch versöhnlich wäre: Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) am letzten Spieltag gegen die SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen würde diese Saison zumindest nicht auf dem letzten der 18 Plätze im Verbandsoberhaus enden.

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