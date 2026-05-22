Der VfB Wissen wird kommende Saison in der Bezirksliga Ost spielen, das steht schon länger fest. Dennoch könnte er zumindest mit einem kleinen Erfolgserlebnis die Rheinlandliga verlassen – und nicht Letzter werden.
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Für den VfB Wissen endet eine Saison zum Vergessen in der Fußball-Rheinlandliga. Was aber zumindest noch versöhnlich wäre: Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) am letzten Spieltag gegen die SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen würde diese Saison zumindest nicht auf dem letzten der 18 Plätze im Verbandsoberhaus enden.