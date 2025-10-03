Ob der Oktober ein goldener wird für den SV Laubach nach einem September, der nur Niederlagen brachte? Auf dem Papier ist die erste Partie des neuen Monats die machbarste Aufgabe. Ein Sieg muss dringend her im Rheinlandliga-Kellerduell.
Ein September zum Vergessen liegt hinter dem Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. Fünf Spiele hatte der Monat zu bieten, alle fünf gingen in die Binsen, viermal war es nur ein Tor Differenz, beim Ausreißer Morbach hieß es 1:4. Auffällig beim Vorletzten mit seinen spärlichen fünf Pünktchen aus neun Spielen: Zuletzt ging es dreimal gegen Aufsteiger, alle drei Partien wurden verloren.