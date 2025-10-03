SVL unter Druck gegen Arzfeld Kellerduell in Laubach: Vorletzter gegen Letzter 03.10.2025, 06:00 Uhr

i Nicht nur Verletzungen taten den Laubachern mit Lucas Chistof (Nummer 28) und Finn Jordan (Nummer 18) in der letzten Zeit weh, sondern vor allem Niederlagen: Im September wurden alle fünf Spiele veloren, nun geht es im ersten Oktober-Spiel am Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen Schlusslicht Arzfeld. Mark Dieler

Ob der Oktober ein goldener wird für den SV Laubach nach einem September, der nur Niederlagen brachte? Auf dem Papier ist die erste Partie des neuen Monats die machbarste Aufgabe. Ein Sieg muss dringend her im Rheinlandliga-Kellerduell.

Ein September zum Vergessen liegt hinter dem Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. Fünf Spiele hatte der Monat zu bieten, alle fünf gingen in die Binsen, viermal war es nur ein Tor Differenz, beim Ausreißer Morbach hieß es 1:4. Auffällig beim Vorletzten mit seinen spärlichen fünf Pünktchen aus neun Spielen: Zuletzt ging es dreimal gegen Aufsteiger, alle drei Partien wurden verloren.







