Viertletzter gegen Vorletzter: Kellerduell nennt man so eine Partie gemeinhin. Nach fünf Spieltagen in der Rheinlandliga sind noch mildernde Umstände anzuwenden, denn sowohl Gastgeber TuS Immendorf als auch Gast VfB Wissen wollen schnell unten raus.

Während der Immendorfer Kunstrasen auf dem Dörnchen neu verlegt wird, muss der TuS in der Nachbarschaft vorstellig werden, um seine Partien auszutragen: Das gelang im ersten „Heim-Auswärts-Spiel“ mit 4:2 in Arenberg gegen die SG Hochwald sehr gut, das zweite Duell wird in Horchheim auf Kunstrasen stattfinden. Zu Gast ist am Sonntag um 15 Uhr der VfB Wissen, beide Mannschaften gehen mit höchst unterschiedlichen Erlebnissen in dieses Duell.

Die Wissener trotzten zu Hause dem Titelkandidaten Rot-Weiss Wittlich beim 1:1 einen Punkt ab. Es war der erste Punktverlust der Wittlicher – und der erst zweite Zähler für den VfB. Das hat natürlich auch Marvin Schenk, Immendorfs Trainer, registriert: „Da habe ich höchsten Respekt vor, das heißt schon was.“ Auch wenn das mit den Quervergleichen so eine hinkende Geschichte ist: Immendorf verlor am ersten Spieltag daheim mit 0:4 gegen Wittlich. Damals übrigens noch auf der eigentlichen Heimstätte, die ab Ende September wieder bespielbar sein wird. Heißt: Auch gegen Bitburg am 21. September muss der TuS noch einmal ausweichen, wohin, das ist noch offen.

i Außenverteidiger Marius Wagner (in Blau, Nummer 3) wird dem VfB Wissen im Auswärtsspiel beim TuS Immendorf aus privaten Gründen fehlen. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In die Partie gegen den VfB geht Immendorf mit dem desillusionierenden 2:7 bei Eintracht Trier II als Hypothek, Schenk sprach von Identitätsverlust – jedoch nicht lange: „Wir haben den Jungs den Sonntag und Montag zur Selbstreflexion gegeben, haben die Gegentore nochmal zusammengeschnitten und das war’s. Ab Dienstag ist kein Wort mehr über Trier II gefallen, wir haben schnell einen Haken dran gemacht.“ Gegen Wissen, laut Schenk ein völlig anderer Gegner als Trier II, soll der zweite Saisonsieg her.

An dieser Stelle möchte allerdings Dirk Spornhauer dazwischen grätschen, denn seine Elf hat noch gar keinen Dreier geholt. „Wir wollen gewinnen, wir müssen den ersten Sieg einfahren“, sagt Spornhauer – unabhängig vom Gegner. Dieses Erfolgserlebnis möchte er vor allem aus einem Grund: „Wir haben nur einmal schlecht gespielt, das war gegen Mülheim-Kärlich.“ 0:5 hieß es Mitte August. Mit den restlichen Partien – den zweiten Punkt gab es beim 3:3 zu Hause gegen Laubach – war Spornhauer zufrieden: „Schon das 1:3 in Kirchberg war unnötig, da hatten wir vier, fünf hundertprozentige Chancen. Gegen Wittlich haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Und das auch ohne die schnellen Außen Felix Arndt und Jakov Jancek, die sich gegen Kirchberg verletzt hatten. Beide fallen aus, zudem fehlt Marius Wagner aus privaten Gründen, Steven Winzenburg und Mustafa Tuysuz sind fraglich.

Reichert zurück, Fragezeichen hinter Pitsch und Webel

Bei Immendorf kehrt Torwart Kilian Metzgeroth ins Tor zurück, er hatte beim 4:2 gegen Hochwald Rot gesehen, ein Spiel Sperre gab es dafür. „Kilian wird wieder im Tor stehen“, sagt Schenk. Der kann auch wieder mit Robin Reichert und Yannis Jochem planen, Jan Knopp ist noch im Urlaub. Fragezeichen stehen hinter Marcel Pitsch und Alec Webel, aber Schenk hofft, dass beide spielen können.