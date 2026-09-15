Kassiert die SG 2000 Mülheim-Kärlich bei der Spvgg EGC Wirges das erste Gegentor in dieser Rheinlandliga-Saison? Oder gar die erste Niederlage? Das wäre gleichbedeutend mit dem ersten Wirgeser Sieg, denn auf den warten die Westerwälder noch.
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Wird es ein Befreiungsschlag für die einen? Oder die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie für die anderen? Es gibt einige Aspekte, die von Interesse sind vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Tabellendrittletzten Spvgg EGC Wirges und dem Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich am Mittwochabend (20 Uhr).