Sieglos gegen Gegentorlos Keine Hektik in Wirges vor Mülheim-Kärlicher Gastspiel Mirko Bernd 15.09.2026, 15:00 Uhr

i In der vergangenen Saison verlor die SG 2000 Mülheim-Kärlich um Pascal Steinmetz (links) ganz klar mit 0:4 bei der Spvgg EC Wirges um ihren jungen Kapitän Mika Lewer. Am Mittwochabend sieht man sich in Wirges wieder, Favorit sind die Gäste, die noch ohne Gegentor in dieser Saison sind. René Weiss

Kassiert die SG 2000 Mülheim-Kärlich bei der Spvgg EGC Wirges das erste Gegentor in dieser Rheinlandliga-Saison? Oder gar die erste Niederlage? Das wäre gleichbedeutend mit dem ersten Wirgeser Sieg, denn auf den warten die Westerwälder noch.

Wird es ein Befreiungsschlag für die einen? Oder die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie für die anderen? Es gibt einige Aspekte, die von Interesse sind vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Tabellendrittletzten Spvgg EGC Wirges und dem Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich am Mittwochabend (20 Uhr).







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