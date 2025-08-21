Man kennt sich, man schätzt sich: Vor dem Nachbarschaftsduell zwischen Andernach und Mülheim-Kärlich richten sich beide Trainer auf ein enges Spiel ein. Welche Faktoren entscheidend sein werden.

Eigentlich könnten die Fußballer der SG 2000 Mülheim-Kärlich die paar Kilometer zum anstehenden Auswärtsspiel am Samstag auch mit dem Rad fahren. 25 Minuten wären es laut Navi bis zum Stadion in Andernach, aber um sich alle Energie für die 90 Minuten aufzusparen, dürfte man wohl die bequemere Variante mit dem Auto wählen. Und so erfährt das B9-Duell der Rheinlandliga-Nachbarn um 14 Uhr eine Neuauflage, es ist eine Partie, vor der es für beide Trainer nur wenig Geheimnisse gibt.

„Wir kennen uns in- und auswendig.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

„Wir kennen uns in- und auswendig“, sagt denn auch Andernachs Trainer Kim Kossmann, zumal es in beiden Teams keine größere Fluktuation gab. Die bemerkenswerteste Personalie ist noch der Weggang von Andernachs Top-Torjäger Nils Wambach nach Engers, aber es dürfte sich auch in Mülheim herumgesprochen haben, dass Kossmann nun meist mit zwei Angreifern spielen lässt. Was bis jetzt ja auch gut funktioniert, Mike Borger hat es bereits auf drei Treffer gebracht, auch Tim Esten war schon erfolgreich. „Natürlich kann noch nicht alles funktionieren, aber ich bin total zufrieden“, sagt Kossmann mit Blick auf sein neues Sturmduo.

Leistung in Ahrweiler als Maßstab

Dass Borgers Doppelpack in der Vorwoche beim Ahrweiler BC letztlich nicht für Zählbares gereicht hat, kann Kossmann angesichts der Güte des Gegners verkraften. „Sie waren nachher einfach eine Klasse besser“, so die ebenso kurze wie treffende Analyse des Trainers nach dem 2:5 in Ahrweiler, als es in der zweiten Halbzeit über seine Elf hereinbrach. Trotz der Niederlage dient die Leistung bei einem der Top-Aufstiegskandidaten als Maßstab für die kommende Herausforderung. „Wir hatten da schon eine ganz andere Energie als im ersten Spiel gegen Arzfeld auf dem Platz“, will der Coach gerade diesen Faktor als möglichen Schlüssel für ein erfolgreiches Abschneiden gegen Mülheim herausstellen: „Laufbereitschaft, Mentalität, Intensität – wenn wir das 90 Minuten auf den Platz bringen, haben wir eine gute Mannschaft. Und dann werden wir sehen, wofür das reicht.“ Die positive Grundstimmung, die bei Kossmann zu vernehmen ist, speist sich auch aus der Tatsache, dass Alexis Weidenbach, Sven Schiffers und Drilon Demiraj zeitnah wieder in den Kader zurückkehren und damit zusätzliche Optionen darstellen.

„Wir wollten vor allem die Köpfe frei haben, das ist uns ganz gut gelungen.“

SG-Trainer Nenad Lazarevic hat mit seinem Team den verpassten Aufstieg gedanklich hinter sich gelassen.

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende wird man sich auch in Andernach keinen Illusionen hingeben, dass die Gäste noch Nachwirkungen aus dem verpassten Aufstieg verspüren. Ein Negativerlebnis, eine verkürzte Vorbereitung – für SG 2000-Trainer Nenad Lazarevic ist das nach dem jüngsten 5:0 gegen Wissen kein Thema mehr. „Wir wollten vor allem die Köpfe frei haben, das ist uns ganz gut gelungen“, freute sich Lazarevic über den guten Auftritt, „wir sind da, das zeigt den guten Charakter der Mannschaft.“ Während die Mülheimer zuletzt auch spielerisch glänzen konnten, weiß Lazarevic, dass nun beim Nachbarn vor allem die einfachen Dinge des Fußballs gefragt sein werden – wie auch das 2:2 in der Vorsaison gezeigt hat. „In Andernach ist es immer schwer“, sagt Lazarevic.