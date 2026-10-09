Pokalsieg, nun nach Stadtkyll Kehrt das Spielglück zur SG 99 Andernach zurück? Mirko Bernd 09.10.2026, 10:00 Uhr

i Die SG 99 Andernach um Sven Schiffers (in Blau) hat den Angriff der SG Augst mit Maximilian Schneider im Rheinlandpokal beim 4:1-Sieg nach Verlängerung abgewehrt, nun geht es in der Liga nach Stadtkyll zur SG Schneifel. Andreas Hergenhahn

Für die SG 99 Andernach hatte der Mittwoch Überlänge, aber der Rheinlandligist kann sicher damit leben, denn er ist weiter im Rheinlandpokal. Ob das Körner gekostet hat in der Liga, wird man am Sonntag in Stadtkyll sehen.

Vom Glück verfolgt war die SG 99 Andernach in den letzten Wochen nicht, findet Kim Kossmann, Trainer des Fußball-Rheinlandligisten. Da fand er es schon einmal ganz gut, dass im Rheinlandpokal das Pendel zumindest beim Ausgleichstor zum 1:1, das in Eitelborn die Verlängerung brachte beim 4:1 über den Mitte-Bezirksliga-Zweiten SG Augst.







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