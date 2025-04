Der 28. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga hat keine Veränderungen an der Tabellenspitze herbeigeführt. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich nimmt weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Cosmos Koblenz, der noch ein Nachholspiel ausstehen hat, den ersten Platz ein. „So lange rechnerisch noch alles möglich ist, schaue ich noch auf Platz eins. Aber so lange rechnerisch noch alles möglich ist, schaue ich auch noch auf Platz drei“, sagte Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal nach dem 3:1 (0:1)-Heimsieg gegen die FV Morbach. „Wir müssen auch weiterhin unsere Hausaufgaben erledigen“, fuhr Kasal fort.

Drei Platzverweise und viele Gelbe Karten

Die gegen Morbach waren jedenfalls sehr anspruchsvoll. „Nach dem Abgang von Noah Lorenz scheint die Mannschaft noch viel enger zusammengerückt zu sein. Das spürt man auf dem Platz“, sagte Kasal zum Gegner. Der verteidigte im Montabaurer Mons-Tabor-Stadion sehr organisiert, auch mit einem Mann weniger. Schon in der 28. Minute zückte Schiedsrichter Matthias Munkler nach einem harten Einsteigen von Philip Meeth gegen Arnaud Fezui Rot. Es wurde ein farbenfroher Nachmittag mit zehn Verwarnungen, zwei Roten Karten gegen Morbach (nach Meeth flog auch noch Lukas Servatius für ein gesundheitsgefährdendes Einsteigen in Richtung Sprunggelenk des überragenden Koblenzer Dribblers Aymen Ed-Daoudi, 84.) und einer Ampelkarte gegen den 2:1-Torschützen Luan Krasniqi (90.).

Die FV nahm einen 1:0-Vorsprung mit in die Unterzahl-Phase. Sebastian Schell hatte den Ball nach Louis Kappes‘ Vorarbeit sehenswert in die Maschen gezirkelt und dabei auch davon profitiert, dass Wilde-Donald Guerrier ausgerutscht und somit außer Position geraten war (16.). Der Tabellenzweite rannte an, wurde, je näher die Halbzeitpause rückte, jedoch ideenloser. Ed-Daoudi, der auf der linken Seite begonnen hatte und später nach rechts gewechselt war, wo er noch besser zur Geltung kam, brachte viel Schwung mit und leitete beinahe jede gefährliche Aktion ein. „Es war wichtig, dass wir die Geduld behalten haben. Das habe ich der Mannschaft auch in der Kabine noch einmal gesagt. Ich wusste, dass wir unsere Chancen bekommen werden. Wichtig war uns zunächst, dass wir nicht noch das 0:2 kassieren. Deshalb haben wir ein besonderes Auge auf die Morbacher Konter gelegt“, berichtete Kasal später.

Nach einer Stunde der Erlösung erster Teil: Tufan Kelleci flankte von der rechten Seite und Kelvin Lunga setzte sich im Kopfballduell durch – 1:1. Die Kasal-Elf wollte mehr. Schließlich sollte der Rückstand auf Spitzenreiter Mülheim-Kärlich nicht größer werden. Und sie bekam mehr. Der in der 63. Minute eingewechselte Krasniqi empfing den Ball nach Ed-Daoudi x-tem Dribbling über den rechten Flügel und setzte seinen Flachschuss in die aus seiner Sicht rechte untere Ecke (72.). Tony Djim verpasste in der 81. Minute haarscharf den wohl entscheidenden dritten Treffer. Den nächsten Anlauf von Ed-Daoudi bremste Lukas Servatius mit dem zweiten rotwürdigen Foul.

„Wir sind die Hitzigkeit mitgegangen, anstatt die Sache cool runterzuspielen. Da fehlt uns die Reife, das müssen wir besser kontrollieren.“

Cosmos-Trainer Emre Kasal

Eine Rudelbildung und Auseinandersetzungen auf der Steintribüne zwischen Zuschauern beider Seiten, in die sich dann auch noch Rotsünder Servatius einschaltete, veranlasste Schiedsrichter Munkler, die Mannschaften durch Anwendung des „Stopp-Konzepts“ zum Abkühlen in die Strafräume zu schicken. Nach fünf Minuten hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Im sicheren Hafen befand sich Cosmos, als Adam Ech-Chabel in der ersten von sechs Nachspielminuten auf 3:1 erhöhte. Da war Koblenz aber ebenfalls bereits dezimiert. Krasniqi hatte nach seinem 2:1 zunächst Gelb gesehen, weil er zum Torjubel die kleine Böschung in Richtung seines Vaters und Remo Rashica, dem starken Mann im Hintergrund des Vereins, hochgelaufen war. Nach einem Foulspiel in der Schlussminute gab es die zweite Verwarnung und damit Gelb-Rot.

Bei aller Freude über die drei Punkte ärgerte sich Kasal über die Geschehnisse in der Endphase: „Wir sind die Hitzigkeit mitgegangen, anstatt die Sache cool runterzuspielen. Da fehlt uns die Reife, das müssen wir besser kontrollieren.“

FC Cosmos Koblenz – FV Morbach 3:1 (0:1)

Koblenz: Duverger – Kelleci, Guerrier (76. Klein), Fezui, Ajeti – Farajli, Eyrice (63. Krasniqi) – Neal (46. Ech-Chabel), Ed-Daoudi – Lunga (90.+5 Lämmle), Djim (90.+5 Sawaneh).

Morbach: Romanowskyi – Kaiser (88. Schurich), Steinbach, Schultheis, Böhnke – Kappes, Amberg, Kahyaoglu (64. Schemer), Amtmann (61. Servatius) – Meeth, Schell (88. Heckler).

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Leiwen-Köwerich).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Sebastian Schell (16.), 1:1 Kelvin Lunga (60.), 2:1 Luan Krasniqi (72.), 3:1 Adam Ech-Chabel (90.+1).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karte gegen Luan Krasniqi (90./Koblenz), Rote Karten gegen Philip Meeth (28.) wegen und Lukas Servatius (84., beide Morbach) jeweils wegen groben Foulspiels.