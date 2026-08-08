Erst Unter-, dann Überzahl Kartenfestival bei Wirgeser 1:1 gegen Morbach Matthias Schlenger 08.08.2026, 21:25 Uhr

i Hier war Wirges’ Tim Weyand (blaues Trikot, im Duell mit Morbachs Martin Schultheis). Der EGC-Offensivakteur sah kurz darauf die Ampelkarte, was seiner Mannschaft eine Unterzahl bescherte, die sich nicht unbedingt bemerkbar machte. Andreas Hergenhahn

Vier Ampelkarten hagelte es in der Partie zwischen der EGC Wirges und der FV Morbach, zweimal auf Seiten der Gastgeber, zweimal bei den Gästen. Auch nach Toren stand es am Ende unentschieden, auch wenn Wirges die Partie noch hätte drehen können.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Wirges. Dass sich die gastgebende Spvgg. EGC und die FV Morbach zum Auftakt der Fußball-Rheinlandliga mit 1:1 (0:1) trennten, hatte sich lange Zeit nur bedingt abgezeichnet.







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