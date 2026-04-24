Der TuS Kirchberg hat im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich die Chance, dem Klassenerhalt in der Rheinlandliga ein ganzes Stück näherzukommen. Die Gäste wollen dagegen einfach nur mal wieder gewinnen.
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Die Geschichte des Duells in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem TuS Kirchberg und der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag um 15.30 Uhr ist auch die Geschichte von Torhütern – aktuellen, verletzten und zukünftigen. Aber vor allem ist es die Chance für die Gastgeber, dem Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen.