TuS Kirchberg gegen SG Mülheim Kappel kehrt zurück, Reifenschneider nur für ein Spiel Mirko Bernd 24.04.2026, 07:44 Uhr

i Nach einer halben Stunde verletzte sich Mülheim-Kärlichs Torwart Felix Lehmann (Mitte) beim 3:4 gegen Laubach am Fuß und musste verletzt raus, für ihn kam der Ex-Kirchberger Marc Reifenschneider, der auch am Sonntag in seiner alten Hunsrücker Heimat im Tor stehen wird. Jörg Niebergall

Der TuS Kirchberg hat im Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich die Chance, dem Klassenerhalt in der Rheinlandliga ein ganzes Stück näherzukommen. Die Gäste wollen dagegen einfach nur mal wieder gewinnen.

Die Geschichte des Duells in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem TuS Kirchberg und der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag um 15.30 Uhr ist auch die Geschichte von Torhütern – aktuellen, verletzten und zukünftigen. Aber vor allem ist es die Chance für die Gastgeber, dem Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen.







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