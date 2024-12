Nachholspiel gegen Andernach Kann diesmal in Malberg gespielt werden? 03.12.2024, 14:21 Uhr

i Florian Hammel (Archivbild) Jürgen Augst

Vor zehn Tagen konnte das Spiel zwischen der SG Malberg und der SG 99 Andernach aufgrund des Schneefalls in Malberg nicht stattfinden. Ob das Nachholspiel am Mittwochabend stattfinden kann, ist auch noch nicht vollends sicher.

In einem Nachholspiel des 17. Spieltags der Rheinlandliga empfängt die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Mittwochabend, 20 Uhr, die SG 99 Andernach – wenn das Spiel denn stattfinden kann. Bereits vor zehn Tagen war aufgrund des Schneefalls an Fußball in Malberg nicht zu denken.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen