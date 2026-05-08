Drittes Duell des Duos
Kann der VfB Linz den Ahrweiler BC dieses Mal stoppen? 
Kann der VfB Linz mit Torwart Tyron Wielpütz (links) und Kapitän Niklas Klein sowie Meris Siljkovic (rechts) den Ahrweiler BC um
Kann der VfB Linz mit Torwart Tyron Wielpütz (links) und Kapitän Niklas Klein sowie Meris Siljkovic (rechts) den Ahrweiler BC um Ricardo Schuh Abranches dieses Mal stoppen? Bei Siljkovic wird es nicht gehen, er fehlt verletzt. Zweimal trafen beide Klubs schon aufeinander, zweimal hieß der Sieger ABC, einmal klar, einmal knapp. Am Sonntag geht es in Linz gegeneinander.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Heißt auch beim dritten Mal der Sieger Ahrweiler BC gegen den VfB Linz in dieser Saison? Im Pokal war es eng, in der Liga nicht. Die Tabelle spricht für den Ersten ABC, aber der VfB hat Heimrecht und will die Gäste vor Probleme stellen.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag um 15 Uhr steht auf dem Linzer Kaiserberg das dritte Duell in dieser Saison zwischen dem VfB und dem Ahrweiler BC an. Die beiden ersten Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Rheinlandligisten gab es Anfang November innerhalb einer Woche, beide Male war das Apollinarisstadion der Schauplatz.

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