Heißt auch beim dritten Mal der Sieger Ahrweiler BC gegen den VfB Linz in dieser Saison? Im Pokal war es eng, in der Liga nicht. Die Tabelle spricht für den Ersten ABC, aber der VfB hat Heimrecht und will die Gäste vor Probleme stellen.
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Am Sonntag um 15 Uhr steht auf dem Linzer Kaiserberg das dritte Duell in dieser Saison zwischen dem VfB und dem Ahrweiler BC an. Die beiden ersten Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Rheinlandligisten gab es Anfang November innerhalb einer Woche, beide Male war das Apollinarisstadion der Schauplatz.