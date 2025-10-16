Treffen der Formstarken Kann Andernach Schneifels beeindruckende Serie knacken? 16.10.2025, 17:49 Uhr

i Momentan haben die Andernacher um (von links) Darian Dshabrailow, Arjend Idrizi, Filip Reintges, Benjamin Saftig, Alexis Weidenbach und Gian Luca Dolon viel Grund zum Feiern. Die letzten vier Liga-Spiele gingen an sie, nun kommt Schneifel nach Andernach, die Gäste haben seit Mitte August nicht mehr verloren. René Weiss

Allzu viele Mannschaften gibt es in der Rheinlandliga sicherlich nicht, denen man momentan zutraut, die beeindruckende Serie der SG Schneifel zu knacken. Eine davon ist die SG 99 Andernach, die sehr formstark daherkommt.

Mitte August war es – die Altvorderen werden sich noch erinnern – als die SG Schneifel letztmals eine Partie in der Fußball-Rheinlandliga verloren hat. „Dann wird es jetzt Zeit“, schmunzelt Kim Kossmann, der Trainer der SG 99 Andernach vor dem Heimspiel seiner Elf am Samstag um 14 Uhr.







