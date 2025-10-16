Allzu viele Mannschaften gibt es in der Rheinlandliga sicherlich nicht, denen man momentan zutraut, die beeindruckende Serie der SG Schneifel zu knacken. Eine davon ist die SG 99 Andernach, die sehr formstark daherkommt.
Lesezeit 1 Minute
Mitte August war es – die Altvorderen werden sich noch erinnern – als die SG Schneifel letztmals eine Partie in der Fußball-Rheinlandliga verloren hat. „Dann wird es jetzt Zeit“, schmunzelt Kim Kossmann, der Trainer der SG 99 Andernach vor dem Heimspiel seiner Elf am Samstag um 14 Uhr.