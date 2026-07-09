Eine Niederlage, die weniger schmerzt als andere, mussten die Rheinlandliga-Fußballer der Spvgg EGC Wirges quittieren. Zum einen war der Gegner von guter Qualität, zum anderen lag in der Schlussphase noch die erneute eigene Führung in der Luft.
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Im zweiten Testspiel für die neue Saison hat Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges zum zweiten Mal verloren. Doch Trainer Sven Baldus war trotz der 2:4-Niederlage beim Hessenliga-Aufsteiger SV RW Hadamar mit der Leistung seines Teams recht zufrieden.