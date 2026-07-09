2:4 bei Hessenligist Hadamar Kalte Dusche statt erneuter Führung für die EGC Wirges Stefan Kieffer 09.07.2026, 13:28 Uhr

i Lasse Bieg schob nach einem weiten Einwurf zur Wirgeser Führung ein. Gespielt waren da noch keine zwei Minuten. Am Ende setzte sich Hessenligist Hadamar jedoch mit 4:2 gegen die EGC durch. Andreas Hergenhahn

Eine Niederlage, die weniger schmerzt als andere, mussten die Rheinlandliga-Fußballer der Spvgg EGC Wirges quittieren. Zum einen war der Gegner von guter Qualität, zum anderen lag in der Schlussphase noch die erneute eigene Führung in der Luft.

Im zweiten Testspiel für die neue Saison hat Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges zum zweiten Mal verloren. Doch Trainer Sven Baldus war trotz der 2:4-Niederlage beim Hessenliga-Aufsteiger SV RW Hadamar mit der Leistung seines Teams recht zufrieden.







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