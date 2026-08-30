K.o. in der Nachspielzeit vor 350 Fans durch Uhlig

Die letzten Minuten hatten es in sich in Kobern-Gondorf: Erst glich Gastgeber SV Untermosel nach 90 Minuten aus, um vier Minuten später doch den K.o.-Schlag im Rheinlandliga-Duell gegen den SV Laubach zu kassieren.

Die Intensität des Spiels steigerte sich zusehends: Nach torlosem ersten Durchgang in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und dem SV Laubach jubelten am Ende die Gäste über den späten Siegtreffer zum 3:2-Erfolg.

Ein Erfolg, der besonders süß schmeckt, wenn man bedenkt, dass Laubach in der Vorsaison erst am 14.