Mit einem blauen Auge ist der VfB Wissen in der vergangenen Saison noch einmal davon gekommen. Für die Verantwortlichen war das Warnung genug. Zumindest einem Problem, der Kadergröße, steuerten sie mit jungen Neuzugängen entscheidend entgegen.

Der VfB Wissen ist nach langer Zeit wieder die unangefochtene Nummer eins im Fußballkreis Westerwald/Sieg. Nach dem Abstieg der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in der Rheinlandliga nur noch der VfB übrig geblieben – wenn auch gerade so durch den Sieg gegen den TuS Mosella Schweich in der Entscheidungsrunde um die Plätze 13, 14 und 15. „Ein schönes Alleinstellungsmerkmal“, kommentiert Dirk Spornhauer diese Tatsache.

Diesen Status sah der VfB-Trainer beim Kern-Haus Cup in Wallmenroth bereits gut umgesetzt. „Wir haben auf dem Platz erkennen lassen, dass wir der Rheinlandligist sind“, zeigte er sich vom Turniersieg überzeugt. Wenn Spornhauer auf seine sieben Neuzugänge zu sprechen kommt, beschreibt er durch die Bank gute erste Eindrücke in den Testspielen und Trainingseinheiten. Das gibt dem ehemaligen Regionalligisten ein gutes Gefühl, soll aber auch nicht überbewertet werden, wenn es vom ersten Spieltag an darum geht, möglichst schnell 40 Punkte zu sammeln. „Wir sind nicht blauäugig. Ein Selbstläufer wird der Klassenverbleib nicht. Wenn Leistungsträger ausfallen, kann es durchaus wieder schwierig werden. Aber wir wollen es nicht beschreien“, so Spornhauer.

Probleme der vergangenen Saison wurden erkannt

Als der VfB nach dem entscheidenden Sieg gegen Schweich die Spielzeit Revue passieren ließ und auf Ursachenforschung ging, hatten das Trainerteam, die Sportliche Leitung um Philipp Klappert und der Vorsitzende Thomas Nauroth die Probleme zügig zusammengetragen. Durch Winter-Abgänge und Langzeitverletzte schrumpfte der Kader zusammen, die Trainingsbeteiligung entsprach kaum Rheinlandliga-Ansprüchen, in den letzten Saisonwochen schien der eine oder andere Spieler mit dem Kopf schon woanders zu sein und auch der Abstecher einiger nach Mallorca vor dem Entscheidungsspiel zeugte wenig von einer Ich-tue-alles-für-den-Erfolg-Mentalität.

Nebenbei bringt Spornhauer auch die infrastrukturelle Situation im Dr. Grosse-Sieg-Stadion zur Sprache: „Während wir vor und nach der Winterpause auf unserem Hartplatz im Matsch stehen, kann auf den Kunstrasenplätzen schon munter gekickt werden. Es wird höchste Zeit, dass hier etwas passiert.“

Neuzugängen wird ein Lernprozess gewährt

Weil den vier Abgängen Dominik Soldo (SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod), Aimen Aslan (Ziel unbekannt), Mirkan Kasikci (TuS Erndtebrück) und Tim Adanic (SG Mudersbach/Brachbach) immerhin sieben Neuzugänge gegenüber stehen, erhielt der Wissener Mannschaftskader den dringend benötigten quantitativen Zuwachs. Aber sind die vielen Youngsters, die an die Sieg wechseln, auch schon so weit, in der Rheinlandliga ihren Mann stehen zu können? „Wir sind froh, dass sich die jungen, talentierten Spieler für uns entschieden haben. Sie bringen uns fußballerisch weiter, aber die Liga ist rau, und der Lernprozess braucht Zeit“, betont Spornhauer, dass man die Neulinge nicht direkt mit zu hohen Erwartungen belasten darf.

Tylor Knopp (Sportfreunde Eisbachtal), Jonas Fuhrmann (FC Hennef), Branko Petrovic, Jannik Eitelberger (beide Spvgg EGC Wirges), Mustafa Tuysuz (JFV Siebengebirge) und Leon Kussatz (TuS Koblenz) sind alle noch im Teenager-Alter, lediglich Luis Schneider hat beim Alter schon eine Zwei vorne stehen. Der Mittelhofer spielte in der Jugend für die Sportfreunde Siegen und kehrt nach einem Abstecher nach Nordamerika mit einem dreimonatigen Gastspiel an einem US-College in die Heimat zurück.

Gerne hätte der VfB auch ein paar gestandene Recken in sein Aufgebot geholt. Der Versuch scheiterte. Spieler wie Mario Weitershagen, Philipp Klappert oder Emre Bayram, die Wissener Teams jahrelang anführten, gibt es in dieser Form derzeit nicht. Die neue Generation muss in diese Rollen erst noch hineinwachsen.

VfB Wissen

Zugänge: Tylor Knopp (Spfr Eisbachtal U19), Jonas Fuhrmann (FC Hennef U19), Branko Petrovic, Jannik Eitelberger (beide EGC Wirges U19), Luis Schneider (Saint Francis/USA), Mustafa Tuysuz (JFV Siebengebirge U19), Leon Kussatz (TuS Koblenz U19), Maxim Gorohov (SC Drolshagen).

Abgänge: Dominik Soldo (SG Lautzert/Berod), Aimen Aslan (Ziel unbekannt), Mirkan Kasikci (TuS Erndtebrück), Tim Adanic (SG Mudersbach).

Kader, Tor: Lukas Litschel, Tylor Knopp, Marvin Scherreicks.

Abwehr: Paul Christian, Max Krauß, Tom Zehler, Tom Pirsljin, Jannik Eitelberger, Jonas Fuhrmann, Marius Wagner, Mustafa Tuysuz.

Mittelfeld: Philipp Weber, Lukas Becher, Steven Winzenburg, Luis Schneider, Branko Petrovic, Kerem Sari, Tim Leidig, Micha Fuchs, Hüseyin Samurkas.

Angriff: Leon Kussatz, Armando Grau , Daniel Reichert, Felix Arndt, Til Cordes.

Trainer: Dirk Sponhauer.

Saisonziel: so schnell wie möglich 40 Punkte, junge Spieler integrieren.

Favoriten: Wittlich, Mülheim-Kärlich, Ahrweiler.