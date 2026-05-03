TuS gewinnt 5:1 in der Eifel Junge Kirchberger Mannschaft frisst Laubach auf Sascha Wetzlar 03.05.2026, 21:06 Uhr

i Laubachs Lucas Christof (in Rot) hatte die große Chance zum 2:0, aber vergab sie - und Kirchberg um Kevin Engelmann war danach beim 5:1-Sieg nicht mehr zu stoppen. Alfons Benz

Der TuS Kirchberg, bislang nicht als Auswärts-Ungeheuer bekannt, hat sich mit dem 5:1 beim SV Laubach den dritten Auswärtssieg in dieser Saison in der Rheinlandliga gesichert. Und das hochverdient.

Das hat kaum jemand kommen sehen. In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der SV Laubach dem TuS Kirchberg – auch in der Höhe völlig verdient – auf heimischem Geläuf mit 1:5 (1:3). Lukas Meys zehnter Saisontreffer zum 1:0 (6.) erwies sich fast als Strohfeuer, das die Gästeoffensive um Enrico Geiß (2), Routinier Jonas Heimer (2) und Tim Müller bis zur 60.







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