Der TuS Kirchberg, bislang nicht als Auswärts-Ungeheuer bekannt, hat sich mit dem 5:1 beim SV Laubach den dritten Auswärtssieg in dieser Saison in der Rheinlandliga gesichert. Und das hochverdient.
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Das hat kaum jemand kommen sehen. In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der SV Laubach dem TuS Kirchberg – auch in der Höhe völlig verdient – auf heimischem Geläuf mit 1:5 (1:3). Lukas Meys zehnter Saisontreffer zum 1:0 (6.) erwies sich fast als Strohfeuer, das die Gästeoffensive um Enrico Geiß (2), Routinier Jonas Heimer (2) und Tim Müller bis zur 60.