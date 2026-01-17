Serie dienstälteste Spieler Jonas Gorges: Mein Bruder hat das Goldfüßchen geerbt Mirko Bernd 17.01.2026, 05:00 Uhr

i An diese Bezirksliga-Mitte-Partie in Laubach denkt Jonas Gorges (in Rot) sicherlich gerne zurück, denn gegen die SG Hausbay/Braunshorn um Stevenson Dörr gelang ihm nach 0:1-Pausenrückstand ein lupenreiner Hattrick zum 3:1-Sieg. Es war das einzige Mal in seiner Seniorenlaufbahn, dass er drei Treffer in einem Spiel erzielte. Alfons Benz

Am Samstag startet der SV Laubach beim Rhein-Hunsrück-Hallenmasters in Treis-Karden und mit einem Test draußen. Mit dabei ist Jonas Gorges, der nächste aus unserer Serie der dienstältesten Spieler in der Rheinlandliga. Und der ist dieses Mal erst 26.

Bei den meisten dienstältesten Spielern der Fußball-Rheinlandliga steht beim Alter eine „3“ vornedran, bei Jonas Gorges nicht. 26 Jahre ist der Düngenheimer erst, seine ersten Einsätze hat er bereits mit 17 Jahren in der Bezirksliga Mitte bei der SG Vordereifel gehabt, die bekanntlich seit dieser Saison als SV Laubach unterwegs ist und in der Rheinlandliga nach dem sehr starken fünften Platz als Aufsteiger in der Vorsaison nun als Viertletzter ...







