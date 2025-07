Der Ahrweiler BC hatte in der Vorbereitung auf die Saison meist höherklassige Gegner ausgesucht, insofern konnte Trainer Mike Wunderlich auch das 1:4 beim SSV Merten verkraften. Was für ihn nun wichtig wird.

Für den Ahrweiler BC setzte es im letzten echten Härtetest die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit innerhalb der Saisonvorbereitung. Beim SSV Merten, dem letztjährigen Vizemeister der fünftklassigen Mittelrheinliga, unterlag die Mannschaft von Coach Mike Wunderlich nach drei Gegentreffern in der Schlussphase mit 1:4 (0:1). Am kommenden Donnerstag steht dem ABC der letzte Test bei Rhein-Erft A-Ligist SV Lövenich/Widdersdorf bevor. Acht Tage später erfolgt dann endlich der Rheinlandligaauftakt beim VfB Wissen (Freitag, 8. August, 20 Uhr), den Wunderlich am gestrigen Sonntag im Test beim VfR Limburg beobachtete. In der ersten Runde des Rheinlandpokals, die am kommenden Wochenende ausgetragen wird, hat der ABC ein Freilos.

Muskelbündelriss: Torwart David Weidner fehlt weiterhin

Im Härtetest gegen Merten musste der ABC auf fünf Akteure verzichten. Keeper David Weidner fehlt nach Muskelbündelriss wohl noch drei, vier Wochen. Luca Marx steigt erst diese Woche nach ausgekugelter Schulter wieder in das Training ein, ebenso Danny Werner nach Muskelfaseriss. Dogusz Könez und Tim Schirmer fehlten aus privaten und berufsbedingten Gründen. „Mit Ausnahme von David hoffen wir dann, zum Start komplett zu sein“, gibt Wunderlich einen Einblick in die Personalplanungen.

Drei Gegentreffer in sechs Minuten ärgern Wunderlich

Merten war der erwartet schwere Gegner. Nach 1:0-Führung von Emirhan Özen (44.) konnte Nam-Ju Lee (68.) ausgleichen. Wunderlich wechselte in der Folge sechs Mal, was dem Rhythmus im Spiel nicht zuträglich war. Özen erzielte auch das 2:1 (80.). Pascal Köpp erhöhte per Doppelpack (84., 86.). „Wir haben es 70 Minuten wirklich gut gemacht, alles offen gehalten, hatten fast die besseren Möglichkeiten“, resümierte Wunderlich. „Dann ist es schon etwas ärgerlich, drei Gegentreffer in sechs Minuten zu bekommen. Ein 1:2 wäre dem Spielverlauf sicherlich eher gerecht geworden. Aber wir können es einordnen, genau wie die Erfolge zuvor.“

„Wir sind ganz sicher auf dem richtigen Weg.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

Fünf Mal hat der ABC gegen höherklassige Gegner getestet, blieb dabei ohne Niederlage. „Aber die Ergebnisse sind nicht so wichtig, die Art und Weise war es. Wir sind nach der Vorbereitung total positiv gestimmt“, sagt Wunderlich, der in den verbleibenden zwei Wochen das Augenmerk auf das Spiel mit Ball richtet. „Wir hatten Gegner, gegen die es viel um defensive Ordnung ging. In der Rheinlandliga treffen wir vermehrt auch auf Gegner, die uns den Ball überlassen werden. Daran wird nun gefeilt. Es ist einfach ein Prozess, der natürlich nach sechs Wochen nicht beendet ist. Aber wir sind ganz sicher auf dem richtigen Weg“, so Wunderlich.