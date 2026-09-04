Normalerweise spricht alles für den SV Laubach im Rheinlandliga-Heimspiel gegen die SG Schneifel. Das ist aber vermutlich das Gefährlichste an dieser Partie, in der der SV seine Spitzenposition festigen will. Die Gäste wollen unten raus.
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Es läuft beim SV Laubach. Mit zehn Punkten aus vier Spielen steht der Fußball-Rheinlandligist aus der Vordereifel auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Ersten Eintracht Trier II und dem Dritten SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die Laubacher wollen diese Welle weiter reiten, gerne auch am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die SG Schneifel.