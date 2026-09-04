Schneifel kommt nach Laubach Jakobs: Wer sie unterschätzt, dem ist nicht zu helfen Mirko Bernd 04.09.2026, 10:00 Uhr

i Mit vereinten Kräften haben die Laubacher (in Blau, von links mit Luca Münnich, Ole Conrad und Christoph Gerhartz) ihre Gegner bislang aus dem Weg geräumt, zuletzt den SV Untermosel Kobern Gondorf. Nun geht es zu Hause gegen die SG Schneifel. Jörg Niebergall

Normalerweise spricht alles für den SV Laubach im Rheinlandliga-Heimspiel gegen die SG Schneifel. Das ist aber vermutlich das Gefährlichste an dieser Partie, in der der SV seine Spitzenposition festigen will. Die Gäste wollen unten raus.

Es läuft beim SV Laubach. Mit zehn Punkten aus vier Spielen steht der Fußball-Rheinlandligist aus der Vordereifel auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Ersten Eintracht Trier II und dem Dritten SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die Laubacher wollen diese Welle weiter reiten, gerne auch am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen die SG Schneifel.







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