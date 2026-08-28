Untermosel hat Laubach zu Gast
Jakobs warnt vor Neuling: In Kobern kann’s eklig werden
Für den SV Untermosel Kobern-Gondorf um Stefan Ramaj (in Rot-Weiß) steht ein Heimspiel an – und da ist der Aufsteiger stark, was
Für den SV Untermosel Kobern-Gondorf um Stefan Ramaj (in Rot-Weiß) steht ein Heimspiel an – und da ist der Aufsteiger stark, was auch das Top-Team Eintracht Trier II um Illia Kusharenko beim 1:1 erfahren musste.
René Weiss

Zum Testen im Winter haben sich der SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SV Laubach schon getroffen. Nun geht es in der Rheinlandliga gegeneinander. Favorit in Kobern-Gondorf sind die Gäste. Das will einer aber überhaupt nicht hören.

Lesezeit 2 Minuten
Wer dem SV Laubach mal einfach so die Favoritenrolle zuschiebt für das Auswärtsspiel in der Fußball-Rheinlandliga beim SV Untermosel Kobern-Gondorf am Sonntag um 15 Uhr, bekommt es mit Tobias Jakobs zu tun. „Ich habe sauviel Respekt vor Untermosel“, sagt der Trainer des „Mit-Tabellenführers“, derzeit haben sechs Klubs wie Laubach sieben Punkte.
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