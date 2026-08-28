Zum Testen im Winter haben sich der SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SV Laubach schon getroffen. Nun geht es in der Rheinlandliga gegeneinander. Favorit in Kobern-Gondorf sind die Gäste. Das will einer aber überhaupt nicht hören.
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Wer dem SV Laubach mal einfach so die Favoritenrolle zuschiebt für das Auswärtsspiel in der Fußball-Rheinlandliga beim SV Untermosel Kobern-Gondorf am Sonntag um 15 Uhr, bekommt es mit Tobias Jakobs zu tun. „Ich habe sauviel Respekt vor Untermosel“, sagt der Trainer des „Mit-Tabellenführers“, derzeit haben sechs Klubs wie Laubach sieben Punkte.