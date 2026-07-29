Es geht ins dritte Jahr im Verbandsoberhaus für den SV Laubach. Und das direkt mit einem Duell, das die Eifel elektrisieren dürfte: gegen den TuS Mayen. Dass der Start ohnehin ein ganz wichtiger wird, unterstreicht Laubachs Coach Tobias Jakobs.
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Ja, das zweite Jahr war schwerer. Aber nein, es war im Grunde nicht wahnsinnig viel schlechter als das erste, auch wenn Außenstehende gefühlt den Eindruck hatten beim Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. „Es waren im Endeffekt nur vier Siege Unterschied“, sagt Laubachs Trainer Tobias Jakobs, „aber wir hätten es schon gerne wieder so im ersten Jahr.