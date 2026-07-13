Benefizturnier mit drei Siegen Jakobs ist mit Laubachs Test-Tag in Darscheid zufrieden Mirko Bernd 13.07.2026, 13:43 Uhr

i Die Laubacher Trainer um "Chef" Tobias Jakobs (Mitte, links Daniel Kossmann,, rechts Marc Thönnes) konnten zufrieden mit dem Test-Tag beim Benefizturnier in Darscheid sein. Laubach gewann das Turnier zugunsten der ALS-Forschung ohne Gegentor gegen unterklassige Konkurrenz. Alfons Benz

Der Rheinlandligist SV Laubach hat an einem Benefizturnier der SG Mehren/Darscheid zugunsten der ALS-Forschung teilgenommen. Und hat dabei nicht nur einen guten Zweck unterstützt, sondern einen guten Test-Tag in der Eifel verbracht.

Die gute Sache stand im Vordergrund beim Benefizturnier zugunsten der ALS-Forschung in Darscheid. Für Fußball-Rheinlandligist SV Laubach war es zudem eine gute Gelegenheit, um zum einen Beitrag für den guten Zweck – Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems – zu leisten und zum anderen seine Form zu testen, was gelang, denn das höchstklassige Team im Sechserfeld gewann das Turnier.







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