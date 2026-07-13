Benefizturnier mit drei Siegen
Jakobs ist mit Laubachs Test-Tag in Darscheid zufrieden
Die Laubacher Trainer um "Chef" Tobias Jakobs (Mitte, links Daniel Kossmann,, rechts Marc Thönnes) konnten zufrieden mit dem Tes
Die Laubacher Trainer um "Chef" Tobias Jakobs (Mitte, links Daniel Kossmann,, rechts Marc Thönnes) konnten zufrieden mit dem Test-Tag beim Benefizturnier in Darscheid sein. Laubach gewann das Turnier zugunsten der ALS-Forschung ohne Gegentor gegen unterklassige Konkurrenz.
Alfons Benz

Der Rheinlandligist SV Laubach hat an einem Benefizturnier der SG Mehren/Darscheid zugunsten der ALS-Forschung teilgenommen. Und hat dabei nicht nur einen guten Zweck unterstützt, sondern einen guten Test-Tag in der Eifel verbracht.

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Die gute Sache stand im Vordergrund beim Benefizturnier zugunsten der ALS-Forschung in Darscheid. Für Fußball-Rheinlandligist SV Laubach war es zudem eine gute Gelegenheit, um zum einen Beitrag für den guten Zweck – Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems – zu leisten und zum anderen seine Form zu testen, was gelang, denn das höchstklassige Team im Sechserfeld gewann das Turnier.
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