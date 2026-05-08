Für den SV Laubach gab es zuletzt zwei deftige Niederlagen in der Rheinlandliga, am fast sicheren Klassenerhalt ändert das nichts. Dennoch soll es beim Zweiten Wittlich nicht so weitergehen. Der will in die Oberliga, ein Laubacher Neuer kommt daher.
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Droht dem SV Laubach nach zweimal fünf Gegentoren in den letzten beiden Spielen (0:5 gegen Schneifel und 1:5 gegen Kirchberg) am Sonntag (15 Uhr) erneut eine hohe Niederlage? Möglich ist das durchaus, denn es geht zum Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich, der auf der Zielgeraden der Fußball-Rheinlandliga offenbar Fahrt aufnimmt für die Relegation, denn zum Titel dürfte es nicht mehr reichen.