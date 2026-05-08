Laubach muss nach Wittlich Jakobs freut sich auf Klapperich: Er wird uns guttun Mirko Bernd 08.05.2026, 08:00 Uhr

i Laubachs Trainer Tobias Jakobs freut sich zwar über den Neuzugang Louis Klapperoch vom Oberligisten FV Engers, über die letzten beiden Niederlagen dagegen war er nicht amüsiert. Am Sonntag geht es zum Zweiten Wittlich. Jörg Niebergall

Für den SV Laubach gab es zuletzt zwei deftige Niederlagen in der Rheinlandliga, am fast sicheren Klassenerhalt ändert das nichts. Dennoch soll es beim Zweiten Wittlich nicht so weitergehen. Der will in die Oberliga, ein Laubacher Neuer kommt daher.

Droht dem SV Laubach nach zweimal fünf Gegentoren in den letzten beiden Spielen (0:5 gegen Schneifel und 1:5 gegen Kirchberg) am Sonntag (15 Uhr) erneut eine hohe Niederlage? Möglich ist das durchaus, denn es geht zum Tabellenzweiten Rot-Weiss Wittlich, der auf der Zielgeraden der Fußball-Rheinlandliga offenbar Fahrt aufnimmt für die Relegation, denn zum Titel dürfte es nicht mehr reichen.







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