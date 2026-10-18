Immendorfer 3:2 gegen Trier II
Innenverteidiger Claus mit Dreierpack Mann des Tages
Der TuS Immendorf (in Rot mit Sebastian Fischer) hat durch das 3:2 gegen Eintracht Trier II den dritten Tabellenplatz der Rheinl
Der TuS Immendorf (in Rot mit Sebastian Fischer) hat durch das 3:2 gegen Eintracht Trier II den dritten Tabellenplatz der Rheinlandliga erklommen.
Wolfgang Heil

Der TuS Immendorf ist Tabellendritter der Rheinlandliga: Mit einem 3:2 überholte die Dörnchen-Elf den Gast Eintracht TRierr II im Klassement, Mann des Tages war Lukas Claus mit drei Treffern als Innenverteidiger.

Lesezeit 3 Minuten
Der TuS Immendorf segelt in der Fußball-Rheinlandliga weiter auf einer Erfolgswelle. Der schwer erkämpfte, aber nicht unverdiente 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Regionalligist Eintracht Trier bescherte dem Team von Trainer Marvin Schenk den vierten Dreier in Folge und ließ die Immendorfer auf Tabellenplatz drei springen.
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