Sein Ziel verfehlt hat der VfB Wissen in seinem Heimspiel gegen die SG Hochwald. 1:1 trennten sich die Blau-Weißen von ihren Gäste aus der saarländischen Grenzregion. Zu wenig, wenn man sich das Restprogramm des VfB und der beiden Hauptkontrahenten im Kampf gegen den Abstieg ansieht. So wirkte Trainer Dirk Spornhauer zunächst auch ein wenig ratlos, obwohl sein Team trotz des verpassten Sieges eine ordentliche Leistung abgeliefert hatte. „Was soll ich sagen? Sowohl in der Anzahl als auch in der Qualität haben wir die besseren Gelegenheiten vorzuweisen. Uns hat heute das Glück des Tüchtigen gefehlt.“

Gäste haben den besseren Start

Allerdings dauerte es rund zehn Minuten, bis die Hausherren ins Spiel gefunden hatten. Zunächst schienen die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und konnten durch Julian Benedict Bidon und Matthias Burg die beiden ersten Abschlüsse vorweisen. Doch bei beiden Aktionen zeigte sich Torwart Lukas Litschel auf dem Posten. Auf der anderen Seite kam erstmals in Minute zehn Gefahr auf. Gleich beim ersten gelungenen Gegenzug setzte sich auf der linken Seite Til Cordes, nach Vorarbeit von Emre Bayram, durch. Rene Mohsmann konnte den quirligen Außenstürmer nur durch ein Foul stoppen, und Schiedsrichter Steffen Rabe (Simtshausen) entschied sofort auf Foulelfmeter.

Doch Wissen ließ die Chance ungenutzt. Philipp Weber verlud zwar Hochwalds Keeper Johannes Bettendorf, setzte aber den Ball auch neben den linken Pfosten. „Schade, denn wenn uns hier der Führungstreffer gelingt, hätten wir ein wenig Ruhe ins Spiel bringen können“, sah Spornhauer den Grund, warum sein Team so schwer in Tritt kam. Denn zunächst wirkten die Hausherren weiterhin ein wenig gehemmt. Erst in der letzten Viertelstunde von Halbzeit eins nahm die Begegnung auch von Wissener Seite Fahrt auf. So verpasste unter anderem Felix Arndt nach 35 Minuten mit seinem Aluminiumknaller aus gut 20 Metern ebenso die Führung wie kurz darauf Hüseyin Samurkas, der ebenfalls sein Glück aus der Distanz versucht hatte.

Becher kommt zur Pause – und scheitert am Torwart

Und auch nach der Pause war Wissen das aktivere Team und hatte durch den zur Pause eingewechselten Lukas Becher seine erste Gelegenheit. Becher setzte sich im Zweikampf gegen seine Hochwälder Gegenspieler trotz massiver Festhalteversuche zwar durch, scheiterte aber, wie zuvor schon seine Teamkollegen, am starken Bettendorf. Unterbrochen wurden die Wissener Offensivbemühungen in der Folgezeit nur von einem erfolgreichen Konter der Gäste. Ein langer Ball landete bei Burg, der sich aus abseitsverdächtiger Position auf den Weg machte und das Spielgerät zum zu diesem Zeitpunkt doch überraschenden Führungstreffer versenkte (59.).

Arndt trifft zum verdienten Ausgleich

Rund zehn Minuten brauchte der VfB nun, um sich von diesem Schock zu erholen und sich wieder auf seine Angriffsbemühungen zu konzentrieren. Allerdings dauerte es auch bis zwölf Minuten vor dem Spielende, ehe sich die Westerwälder endlich belohnen konnten. Arndt hatte Hochwalds Rene Mohsmann im Spielaufbau den Ball abgeluchst und diesen, nach einem starken Sololauf, souverän zum hochverdienten Ausgleich im Gästetor versenkt. Dabei blieb es dann letztendlich – trotz weiterer guter Gelegenheiten für die Hausherren.

Damit steht der VfB in der Tabelle weiterhin mit dem Rücken zur Wand. „Klar war das heute vom Ergebnis zu wenig, aber die Jungs haben alles gegen diesen spielstarken Gegner rausgehauen. Letztendlich fehlte uns auch ein wenig das Spielglück“, bilanzierte Spornhauer. Ein Blickwinkel, den auch sein Kollege aus Hochwald durchaus teilte. „Insgesamt hatte Wissen die besseren Gelegenheiten. Wir hatten uns hier mehr vorgenommen und wollten auch dreifach punkten. Trotzdem bin ich zufrieden“, sagte Fabian Mohsmann.

VfB Wissen – SG Hochwald 1:1 (0:0)

VfB Wissen: Litschel – Philipp-Bernd Weber, Pirsljin, Zehler (75. Grau), Weitershagen – Krauß, Winzenburg – Cordes (90. Sari), Arndt, Bayram (46. Leidig), Samurkas (46. Becher).

SG Hochwald/Zerf: Bettendorf – Mohsmann, Diop, Burg, Thielen – Lenz, Paulus, Heintel (71. Naji), Hemmes, – Bidon (86. Til Weber), Stelker.

Tore: 0:1 Matthias Burg (59.), 1:1 Felix Arndt (78.).

Zuschauer: 215.

Schiedsrichter: Steffen Rabe (Simtshausen).

Bes. Vorkommnis: Philipp-Bernd Weber (11., Wissen) verschießt Foulelfmeter.