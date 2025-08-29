Nein, viel zu Meckern hat Trainer Nenad Lazarevic in diesen Tagen nicht. Zuletzt gab es zwei überzeugende Siege, längst sind die Zweifel verflogen, dass der SG 2000 Mülheim-Kärlich der neuerliche verpasste Aufstieg noch in den Trikots hängt. Der Fußball-Rheinlandligist zeigt in diesen Tagen, dass er zweifellos wieder zu den Top-Teams der Klasse zählt – die Prognosen der meisten Übungsleiter, dass die Lazarevic-Elf neben dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich hoch gehandelt werden muss, scheinen nicht nicht ganz falsch zu sein. Die nächste Bewährungsprobe hat es für die Mülheimer aber in sich: Am Sonntag (15 Uhr) ist der FC Bitburg am Schul- und Sportzentrum zu Gast, der ehemalige Oberligist kann an guten Tagen allen Kontrahenten das Leben schwer machen.

Warnung vor den Gästen aus Bitburg

Zum Beispiel in der Vorwoche, als die Bitburger dem ABC alles abverlangten, ehe sich dann doch die Klasse des Aufstiegskandidaten von der Ahr durchsetzte und das Team von Trainer Mike Wunderlich mit 2:1 in der Eifel gewann. Lazarevic hat die Partie nicht verfolgt, die Informationen, die er im Nachgang erhalten hat, decken sich aber mit seinen Eindrücken. „Sie hätten einen Punkt verdient gehabt. Das ist eine Mannschaft, gegen die wir vor allem in der Defensivarbeit von der ersten Minute an hellwach sein müssen“, so der Coach. Warum er das besonders hervorhebt? Nun, es ist der wenigen Kritikpunkte, die er derzeit mit Blick auf seine Mannschaft anbringt: Zuletzt, beim 3:1 bei Nachbar Andernach hatten die SG-Akteure nach Lazarevics Geschmack zu Beginn zu viele Räume geboten und dem Gegner auch etliche Torchancen ermöglicht. Das soll sich tunlichst nicht wiederholen.

Lazarevics Botschaft kommt im Team an

Das große Plus der SG 2000: Der Trainer kann auf einen tiefen und ausgeglichenen Kader bauen. Was Lazarevic personelle und taktische Optionen gibt – was er aber auch moderieren muss. „Wenn der Erfolg da ist, ist es natürlich einfacher“, weiß er, wobei er den Eindruck hat, dass alle Akteure diesen Umstand zu schätzen wissen: „Es geht darum, zu verstehen, dass alle ihre Spielzeit bekommen werden.“ Eine Botschaft, die offenbar ankommt, zuletzt halfen selbst etablierte Kräfte wie Hendrik Hillen und Christoph Fritsch oder auch der junge Ben Vulicevic in der U23 aus. „Alle stellen sich in den Dienst der Sache“, lobt Lazarevic. Die Fülle an guten Akteuren hilft denn auch, dass das Fehlen der langzeitverletzten Lauro Männchen, Michael Rönz oder auch Sebastian Hollendung kompensiert werden kann. Und im Tor wird Neuzugang Marc Reifenschneider wohl noch ein paar Wochen pausieren müssen, Vertreter Hamada Khalil macht seine Sache gut. „Für den Moment passt alles“, weiß der SG-Trainer, „aber die große Herausforderung ist, das auch zu bestätigen.“

Am Mittwoch im Pokal in Oberwesel

Der breite Kader könnte im Übrigen auch mit Blick auf die weiteren Aufgaben von Vorteil sein: Nach dem Liga-Spiel gegen Bitburg bleiben nur drei Tage Zeit bis zum Rheinlandpokal-Spiel am kommenden Mittwoch, 3. September. Dann geht es zu Bezirksliga-Aufsteiger Oberwesel.