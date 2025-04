Es ist keine neue Weisheit im Fußball, dass die Teams im Tabellenkeller nicht unbedingt vom sogenannten Spielglück verfolgt werden. Und so passte die jüngste 1:2-Niederlage der SG Malberg /Elkenroth/Rosenheim/Kausen gegen den TuS Kirchberg ins Bild einer Saison, in der die Dinge für das Schlusslicht der Rheinlandliga nur selten in die gewünschte Richtung gelaufen sind. Nicht nur das: Das Siegtor für die Gäste praktisch mit dem Schlusspfiff war ein echter Wirkungstreffer, von dem sich die Malberger erst einmal erholen müssen. Aber aufgeben ist keine Option, sagt SG-Trainer Florian Hammel, der mit seiner Mannschaft am Samstag erneut Heimrecht hat, um 16 Uhr erwarten die Malberger den FSV Trier-Tarforst.

Keine Frage, das war natürlich ein Nackenschlag.

Malberg-Trainer Florian Hammel über das 1:2 gegen Kirchberg in der Nachspielzeit.

„Keine Frage, das war natürlich ein Nackenschlag“, blickt der Coach auf die Ereignisse vom vergangenen Wochenende zurück, „es war ein Spiel, das du hättest gewinnen können“. Ein Umstand, der die SG nahezu die gesamte Saison verfolgt, erschwerend hinzukam nun eben die Chronologie der Ereignisse. „Es gab am Ende eine Ecke für Kirchberg, wo wir bewusst auch nicht alle Spieler zurückgezogen haben“, sagt Hammel, wohlwissend, dass selbst ein Zähler wohl zu wenig gewesen wäre.

Am Ende war’s dann gar keiner, was wohl keinen großen Unterschied macht. Nach wie vor sind es 12 Zähler Abstand bis zum rettenden Ufer, diese Differenz aufzuholen wird für die Malberger in den verbleibenden acht Partien wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Immerhin, da der kommende Gegner aus Tarforst, der aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt, unter der Woche sein Nachholspiel gegen Bitburg mit 1:2 verloren hat, ist der Rückstand nicht noch größer geworden. Trier-Tarforst hat derzeit 28 Zähler auf dem Konto, „40 Punkte wird man benötigen, um sicher zu sein“, glaubt Hammel.

Trainer lobt den Zusammenhalt in der Mannschaft

Wobei die Konstellation in der Tabelle für die Malberger zweitrangig ist. Für Hammel geht es darum, dass die Spieler die Köpfe oben behalten, die erste Zusammenkunft mit der Mannschaft in dieser Woche hat ihn darin bestärkt, dass dies auch gar keiner großen Anstrengung bedarf. „Die Stimmung im Training war natürlich zunächst entsprechend gedämpft. Wir haben 30 Minuten Videoanalyse gemacht, um ein paar Dinge aufzuarbeiten. Aber ich muss sagen, dass es auch in unserer Situation eine Mannschaft ist. Die Jungs halten trotz der schwierigen Lage vollkommen zusammen. Insofern muss ich gar nicht so viel Aufbauarbeit leisten. Alle wissen, dass es eine schwierige Lage ist, aber sie unterstützen sich gegenseitig.“

Die Solidarität im Team soll denn auch die Antriebsfeder für die kommenden Wochen sein. „Alle hängen sich Woche für Woche rein, dafür spielen wir ja auch Fußball - egal, ob der Klassenverbleib rechnerisch noch möglich ist oder nicht. Wir wollen jedes Spiel auch gewinnen“, sagt Hammel.