Der Oberligaabsteiger FC Cosmos Koblenz ist ohne Heimat in der Rheinlandliga. Zumindest haben die „Cosmonauten“ keine eigene Heimspielstätte. So tragen sie ihre „Heimspiele“ in Hilgert oder in Höhr-Grenzhausen aus. Fanden die letzten vier Heimauftritte in Hilgert statt, empfängt die Elf von Trainer Yusuf Emre Kasal das Ligaschlusslicht SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Samstag, 14.30 Uhr, „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen.