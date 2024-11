Meuer-Rücktritt nimmt Alibi In Ahrweiler ist Westerburgs Mannschaft in der Pflicht 21.11.2024, 19:59 Uhr

i Als Matthias Wengenroth im Heimspiel gegen den FSV Trier-Tarforst per Foulelfmeter auf 1:4 verkürzte, keimte nach einer desolaten ersten Halbzeit noch einmal Hoffnung auf bei der SG Westerburg. Doch trotz zweier weiterer Treffer blieb das Happy End beim 3:6 aus - und zwei Tage später folgte der Rücktritt von Trainer Oliver Meuer. Horst Wengenroth

Schweißt der Rücktritt von Oliver Meuer bei Rheinlandliga-Neuling SG Westerburg die Spieler zusammen? Die Antwort gibt es am Samstag im Apollinarisstadion.

Westerburg. An den Gedanken, bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ohne Oliver Meuer auskommen zu müssen, hat sich Steffen Dörner in den ersten Tagen nach dem Rücktritt des Trainers noch nicht gewöhnt. „Ich persönlich finde es traurig, dass es so gekommen ist“, sagt der Co-Trainer, der die Mannschaft am Samstag im Spiel beim Ahrweiler BC (17.

