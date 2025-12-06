Schneifel gewinnt 6:2 beim TuS Immendorfs Trainer Marvin Schenk: So steigen wir ab Mirko Bernd 06.12.2025, 19:17 Uhr

i Der TuS Immendorf um Jannik Jarski (in Rot, links) und Andreas Nicolay hatte gegen Schneifel und Simon Reetz beim 2:6 zu oft das Nachsehen. Jörg Niebergall

Für den TuS Immendorf wird es noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt in der Rheinlandliga. Das steht nach dem 2:6 gegen die SG Schneifel fest. Wohin es für die Gäste geht, ist die große Frage. Sie mischen nun richtig mit im Aufstiegsrennen.

Nach dem 2:6 (1:3) des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga gegen die SG Schneifel muss man konstatieren, dass es kommende Saison durchaus zwei Klassen sein könnten, die beide Klubs trennen. Denn die Immendorfer gehen mit 17 Punkten aus 19 Spielen in die Winterpause und das Team, das den Namen des Gebirgszugs nordwestlich von Prüm trägt, ist mittendrin im Aufstiegsrennen.







