Jan Brukers 3:2 ebnet TuS Weg
Immendorfs Serie hält auch beim 5:2 gegen Wirges an
Da war Immendorfs Jan Bruker (rotes Trikot) auf und davon. Ob es an den neuen Schuhen lag, dass die Gäste der EGC Wirges um Kapi
Da war Immendorfs Jan Bruker (rotes Trikot) auf und davon. Ob es an den neuen Schuhen lag, dass die Gäste der EGC Wirges um Kapitän Mika Lewer den Schützen zum 3:2 nicht aufhalten konnten?
Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf hat ohne Frage gerade einen Lauf. Auch von Wittlich-Bezwinger EGC Wirges war die Mannschaft von Coach Marvin Schenk nicht zu stoppen, landete beim 5:2 den dritten Sieg in der Rhenlandliga nach Gang – wieder unter Flutlicht.

Lesezeit 3 Minuten
Dem Klassenverbleib einen großen Schritt nähergekommen ist Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf: Das 5:2 (2:2) daheim gegen die Spvgg EGC Wirges war der dritte Dreier in Folge. Zudem war das 5:2 ein Rekordsieg. Denn in der noch jungen Rheinlandliga-Geschichte der Immendorfer fielen noch nie bei einem eigenen Sieg so viele Tore.

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