Jan Brukers 3:2 ebnet TuS Weg Immendorfs Serie hält auch beim 5:2 gegen Wirges an Matthias Schlenger 10.04.2026, 23:23 Uhr

i Da war Immendorfs Jan Bruker (rotes Trikot) auf und davon. Ob es an den neuen Schuhen lag, dass die Gäste der EGC Wirges um Kapitän Mika Lewer den Schützen zum 3:2 nicht aufhalten konnten? Jörg Niebergall

Der TuS Immendorf hat ohne Frage gerade einen Lauf. Auch von Wittlich-Bezwinger EGC Wirges war die Mannschaft von Coach Marvin Schenk nicht zu stoppen, landete beim 5:2 den dritten Sieg in der Rhenlandliga nach Gang – wieder unter Flutlicht.

Dem Klassenverbleib einen großen Schritt nähergekommen ist Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf: Das 5:2 (2:2) daheim gegen die Spvgg EGC Wirges war der dritte Dreier in Folge. Zudem war das 5:2 ein Rekordsieg. Denn in der noch jungen Rheinlandliga-Geschichte der Immendorfer fielen noch nie bei einem eigenen Sieg so viele Tore.







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