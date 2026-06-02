Talente-Trio als Anstoß Immendorfs Schenk über Trainer, Transfers und Trends Mirko Bernd 02.06.2026, 15:15 Uhr

i Immendorfs Trainer Marvin Schenk macht sich Gedanken über komplexe Themen - und da gehört die Jugendarbeit dazu, sein Klub hat jüngst ein Talente-Trio verpflichtet. René Weiss

Der TuS Immendorf hat vor seinem vierten Jahr in Folge in der Rheinlandliga ein Talente-Trio verpflichtet. Wie der Klub an junge Spieler herankommt und warum die Jugendarbeit generell so wichtig sind, darüber macht sich Coach Marvin Schenk Gedanken.

Mit den jüngsten und erneut sehr jungen Verpflichtungen von Jona Wolf, Jonathan Ortseifen (beide A-Junioren der Spvgg EGC Wirges) und Manuel Escher (Rot-Weiss Koblenz II, erstes Seniorenjahr) ist die Kaderplanung beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf im Prinzip abgeschlossen.







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