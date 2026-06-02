Talente-Trio als Anstoß
Immendorfs Schenk über Trainer, Transfers und Trends
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Immendorfs Trainer Marvin Schenk macht sich Gedanken über komplexe Themen - und da gehört die Jugendarbeit dazu, sein Klub hat jüngst ein Talente-Trio verpflichtet.
René Weiss

Der TuS Immendorf hat vor seinem vierten Jahr in Folge in der Rheinlandliga ein Talente-Trio verpflichtet. Wie der Klub an junge Spieler herankommt und warum die Jugendarbeit generell so wichtig sind, darüber macht sich Coach Marvin Schenk Gedanken.

Lesezeit 3 Minuten
Mit den jüngsten und erneut sehr jungen Verpflichtungen von Jona Wolf, Jonathan Ortseifen (beide A-Junioren der Spvgg EGC Wirges) und Manuel Escher (Rot-Weiss Koblenz II, erstes Seniorenjahr) ist die Kaderplanung beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf im Prinzip abgeschlossen.

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