Der TuS Immendorf hat vor seinem vierten Jahr in Folge in der Rheinlandliga ein Talente-Trio verpflichtet. Wie der Klub an junge Spieler herankommt und warum die Jugendarbeit generell so wichtig sind, darüber macht sich Coach Marvin Schenk Gedanken.
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Mit den jüngsten und erneut sehr jungen Verpflichtungen von Jona Wolf, Jonathan Ortseifen (beide A-Junioren der Spvgg EGC Wirges) und Manuel Escher (Rot-Weiss Koblenz II, erstes Seniorenjahr) ist die Kaderplanung beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf im Prinzip abgeschlossen.