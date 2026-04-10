Immendorfer Serie hält auch gegen Wirges an

Der TuS Immendorf hat ohne Frage gerade einen Lauf. Auch von Wittlich-Bezwinger EGC Wirge war die Mannschaft von Coach Marvin Schenk nicht zu stoppen, landete beim 5:2 den mittlerweile dritten Sieg nach Gang – wieder unter Flutlicht.

Dem Klassenverbleib einen großen Schritt nähergekommen ist Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf: Das 5:2 (2:2) daheim gegen EGC Wirges war der dritte Dreier in Folge. Zudem war das 5:2 ein Rekordsieg.

Denn in der noch jungen Rheinlandliga-Geschichte der Immendorfer fielen noch nie bei einem eigenen Sieg so viele Tore.